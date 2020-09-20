4-й тур
Брест
3:2
Лорьян
20.09.2020, FT

Чемпионат Франции. Победы Монпелье и Страсбурга

Продолжается четвертый тур Лиги 1

  • 20.09.2020 20:14
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Чемпионат Франции. Победы Монпелье и Страсбурга
© twitter.com/MontpellierHSC

Состоялись еще пять матчей четвертого тура французской Лиги 1. Победы одержали «Мец», «Монпелье», и «Страсбург», а «Нант» и «Сент-Этьенн» сыграли в результативную ничью.

«Брест» - «Лорьян» - 3:2
Голы: Перро 30, Мунье 32, Онора 62 – Герелль 34 (автогол), Монкодуа 90+1

«Мец» - «Реймс» - 2:1
Голы: Ниане 18, 88 – Диа 43 (с пенальти)
Удаление: Манетзи 50 («Реймс»)

«Монпелье» - «Анже» - 4:1
Голы: Суке 18, Делор 43, 60, Молле 86 – Бахокен 25

«Страсбург» - «Дижон» - 1:0
Гол: Митрович 80

«Нант» - «Сент-Этьенн» - 2:2
Голы: Симон 71, Эмон 86 – Аушиш 2, Макон 66

Сегодняшний игровой день стартовал с победы ПСЖ над «Ниццей» 3:0.

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Источник — Sport.ua

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