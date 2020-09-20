Определилась пара финалисток на турнире в Риме

В матче за титул сойдутся первая и вторая сеяные

  • 20.09.2020 19:55
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Определилась пара финалисток на турнире в Риме
© WTA. Симона Халеп

В воскресенье на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи 1/2 финала у женщин.
 
Маркета Вондроушова, обидчица Элины Свитолиной, проиграла действующей чемпионке соревнований Каролине Плишковой.
 
Симона Халеп, которая в третьем круге разобралась с Даяной Ястремской, сломила сопротивление Гарбинье Мугурусы.

Рим. 1/2 финала

 Симона Халеп [1] –  Гарбинье Мугуруса [9] – 6:3, 4:6, 6:4
 Маркета Вондроушова [12] –  Каролина Плишкова [2] – 2:6, 4:6

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Источник — Sport.ua

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