Определилась пара финалисток на турнире в Риме

В воскресенье на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи 1/2 финала у женщин.
Маркета Вондроушова, обидчица Элины Свитолиной, проиграла действующей чемпионке соревнований Каролине Плишковой.
Симона Халеп, которая в третьем круге разобралась с Даяной Ястремской, сломила сопротивление Гарбинье Мугурусы.
Рим. 1/2 финала
Симона Халеп [1] – Гарбинье Мугуруса [9] – 6:3, 4:6, 6:4
Маркета Вондроушова [12] – Каролина Плишкова [2] – 2:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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