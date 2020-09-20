Рух – Колос. Селезнев выйдет в основе гостей. Стартовые составы команд

В 19:30 во Львове начнется матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 20.09.2020 19:10
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Рух – Колос. Селезнев выйдет в основе гостей. Стартовые составы команд
© ФК Колос

Сегодня, 20 сентября, пройдет матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле во Львове в 19:30 выйдут местный «Рух» и «Колос» из Ковалевки.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Рух»: Бандура, Глиха, Заставный, Парамонов, Стаменкович, Мысык, Копына, Мартынюк, Дуц, Кухаревич, Ньярко.

«Колос»: Волынец, Черноморец, Максименко, Гавриш, Кравченко, Милько, Ориховский, Ильин, Морозко, Костышин, Селезнев.

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Источник — Sport.ua

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