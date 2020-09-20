Чемпионат Германии. РБ Лейпциг стартовал с победы над Майнцем

Сегодня «РБ Лейпциг» в матче первого тура Бундеслиги дома одержал уверенную победу над «Майнцем» со счетом 3:1.
«РБ Лейпциг» - «Майнц» - 3:1
Голы: Форсберг 17, Поульсен 21, Хайдара 51 – Матета 48
Вчера дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахскую со счетом 3:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.