«РБ Лейпциг» в матче первого тура Бундеслиги дома одержал уверенную победу над «Майнцем» со счетом 3:1.
«РБ Лейпциг» - «Майнц» - 3:1
Голы: Форсберг 17, Поульсен 21, Хайдара 51 – Матета 48
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Лучшие моменты матча РБ Лейпциг - Майнц
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаду Айдара (РБ Лейпциг).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Майнц).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг).
|17'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
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Источник — MEGOGO
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