Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах - 3:0. Видео голов и обзор матча

В 1-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:0. Дублем отметился норвежский голеадор «шмелей» Эрлинг Холанд.
«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах – 3:0
Голы: 1:0 – 35 Рейна, 2:0 – 54, Холанд, пенальти, 3:0 – 77 Холанд.
Лучшие моменты матча Боруссия Д - Боруссия М
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|54'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Рейна (Боруссия Д).
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Виталий Петровский, Sport.ua
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