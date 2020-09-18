В субботу, 19 сентября, в матче 1-го тура чемпионата Германии по футболу состоится Борусское дерби, в котором Дортмунд примет Менхенгладбах.

Мюнхенской «Баварии» снова не было равных в прошлом сезоне Бундеслиги, но зато за зону Лиги чемпионов и медали шла довольно интересная борьба. Дортмундская «Боруссия», набрав 69 очков, стала вице-чемпионов, а гладбахской до бронзовых медалей не хватило лишь одного балла. Впрочем, для долгожданной путевки в Лигу чемпионов этого оказалось достаточно.

В прошлом сезоне «шмели» в престижнейшем еврокубке дошли до 1/8 финала, пока не проиграли французскому ПСЖ, а «жеребцы» выступали в Лиге Европы и не сумели преодолеть барьер группового этапа, пропустив в плей-офф турецкий «Истанбул Башакшехир» и итальянскую «Рому».

Совсем провально сложился для обеих команд минувший розыгрыш Кубка Германии. «Гладбах» вылетел уже после 1/16 финала, уступив, кстати, Дортмунду (1:2). Но сильнейшая из «Боруссий» прекратила борьбу за трофей уже в следующем раунде, так как проиграла в Бремене «Вердеру».

Что касается истории личных встреч, то соперники провели между собой 100 матчей, по итогам которых преимущество у дортмундцев: 41 победа, 31 поражение, 28 ничейных результатов. Впрочем, в последнее время в Бундеслиге идет игра «в одни ворота», последнюю победу над Дортмундом «жеребцы» одержали еще в 2015 году.

В новом сезоне задачи у клубов прежние: «шмели» попытаются навязать конкуренцию «Баварии», а «жеребята» вновь будут бороться за место в четверке. Отсутствие весомых потерь по ходу межсезонья с обеих сторон намекает на хорошие шансы команд преуспеть в своих целях.

Букмекеры, по понятным причинам, считают Дортмунд явным фаворитом, но когда-то неудачная серия «Гладбаха» в этом противостоянии подойдет к концу. Вполне возможно, что команде Марко Розе удастся успешно стартовать и взять очки в предстоящем матче.

Ориентировочные составы:

«Боруссия Д»: Бюрки – Аканжи, Хуммельс, Пасслак, Витцель, Геррейро, Джан, Менье, Азар, Брандт, Санчо

«Боруссия М»: Зоммер – Бенсебаини. Эльведи, Гинтер, Лайнер, Хофманн, Нойхаус, Крамер, Штиндль, Тюрам, Херрманн.

19 сентября, суббота