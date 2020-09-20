Дубль Холанда помог дортмундской Боруссии одержать разгромную победу

В 1-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:0. Дублем отметился норвежский голеадор «шмелей» Эрлинг Холанд.
«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах – 3:0
Голы: 1:0 – 35 Рейна, 2:0 – 54, Холанд, пенальти, 3:0 – 77 Холанд.
«Боруссия» Д: Бюрки, Джан, Хуммельс, Аканджи, Менье, Витцель, Беллингем (Дилэйни, 67), Азар (Пасслак, 19), Рейна (Брандт, 78), Холанд, Санчо (Ройс, 78).
«Боруссия» М: Соммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лайнер, Нойхаус, Крамер, Вендт (Херрманн, 69), Вольф (Тюрам, 57), Штиндль (Плеа, 57), Хофманн.
Источник — Sport.ua
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