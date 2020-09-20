1-й тур
Боруссия Д
3:0
Боруссия М
19.09.2020, FT

Дубль Холанда помог дортмундской Боруссии одержать разгромную победу

В дерби двух «Боруссий» победу одержали дортмундцы

  • 20.09.2020 03:35
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Дубль Холанда помог дортмундской Боруссии одержать разгромную победу
© Twitter. Эрлинг Холанд

В 1-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:0. Дублем отметился норвежский голеадор «шмелей» Эрлинг Холанд.

«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах – 3:0

Голы: 1:0 – 35 Рейна, 2:0 – 54, Холанд, пенальти, 3:0 – 77 Холанд.

«Боруссия» Д: Бюрки, Джан, Хуммельс, Аканджи, Менье, Витцель, Беллингем (Дилэйни, 67), Азар (Пасслак, 19), Рейна (Брандт, 78), Холанд, Санчо (Ройс, 78).

«Боруссия» М: Соммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лайнер, Нойхаус, Крамер, Вендт (Херрманн, 69), Вольф (Тюрам, 57), Штиндль (Плеа, 57), Хофманн.

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Источник — Sport.ua

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