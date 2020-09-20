Цыганков забил юбилейный гол в УПЛ

Мяч в ворота «Львова» стал 50-м для вингера киевского «Динамо»

  • 20.09.2020 11:46
  • 446 просмотров
  • 1 комментарий
Цыганков забил юбилейный гол в УПЛ
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В матче третьего тура УПЛ «Динамо» — «Львов» Виктор Цыганков появился на поле сразу после перерыва, выйдя на замену.

А уже через три минуты он отличился голом. Виктор обострил атаку своей команды, что привело к назначению пенальти в ворота «Львова». 11-метровый уверенно реализовал Цыганков.

Для 22-летнего динамовца этот гол стал юбилейным, 50-м в чемпионате Украины.

Свой первый мяч в этом турнире Цыганков забил почти четыре года назад, 24 сентября 2016-го, в выездной игре против донецкого «Олимпика», которая состоялась в Сумах. Виктор открыл счет в том матче на 9-й минуте. В итоге «бело-синие» победили со счетом 4:0.

Голы Цыганкова в УПЛ по сезонам:

2016/2017 - 3 (20 матчей)
2017/2018 - 13 (27 матчей)
2018/2019 - 18 (31 матч)
2019/2020 - 14 (27 матчей)
2020/2021 - 2 (3 матча, сезон продолжается)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 20.09.2020 12:31
    0
    Пора уже с киевского брыльянта лепить восковую мумию и выставлять для поклонения в музей мадам Тюссо.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 20.09.2020 12:31
    0
    Пора уже с киевского брыльянта лепить восковую мумию и выставлять для поклонения в музей мадам Тюссо.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности