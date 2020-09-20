Цыганков забил юбилейный гол в УПЛ

В матче третьего тура УПЛ «Динамо» — «Львов» Виктор Цыганков появился на поле сразу после перерыва, выйдя на замену.
А уже через три минуты он отличился голом. Виктор обострил атаку своей команды, что привело к назначению пенальти в ворота «Львова». 11-метровый уверенно реализовал Цыганков.
Для 22-летнего динамовца этот гол стал юбилейным, 50-м в чемпионате Украины.
Свой первый мяч в этом турнире Цыганков забил почти четыре года назад, 24 сентября 2016-го, в выездной игре против донецкого «Олимпика», которая состоялась в Сумах. Виктор открыл счет в том матче на 9-й минуте. В итоге «бело-синие» победили со счетом 4:0.
Голы Цыганкова в УПЛ по сезонам:
2016/2017 - 3 (20 матчей)
2017/2018 - 13 (27 матчей)
2018/2019 - 18 (31 матч)
2019/2020 - 14 (27 матчей)
2020/2021 - 2 (3 матча, сезон продолжается)
Источник — ФК Динамо Киев
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