Цыганков забил юбилейный гол в УПЛ

В матче третьего тура УПЛ «Динамо» — «Львов» Виктор Цыганков появился на поле сразу после перерыва, выйдя на замену.

А уже через три минуты он отличился голом. Виктор обострил атаку своей команды, что привело к назначению пенальти в ворота «Львова». 11-метровый уверенно реализовал Цыганков.

Для 22-летнего динамовца этот гол стал юбилейным, 50-м в чемпионате Украины.

Свой первый мяч в этом турнире Цыганков забил почти четыре года назад, 24 сентября 2016-го, в выездной игре против донецкого «Олимпика», которая состоялась в Сумах. Виктор открыл счет в том матче на 9-й минуте. В итоге «бело-синие» победили со счетом 4:0.

Голы Цыганкова в УПЛ по сезонам:

2016/2017 - 3 (20 матчей)

2017/2018 - 13 (27 матчей)

2018/2019 - 18 (31 матч)

2019/2020 - 14 (27 матчей)

2020/2021 - 2 (3 матча, сезон продолжается)