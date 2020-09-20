Артем БОНДАРЕНКО: «Выступая за Мариуполь, заслужу право вернуться в Шахтер»

Украинский полузащитник верит, что проведет в составе «азовцев» всего один сезон

  • 20.09.2020 10:34
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Артем БОНДАРЕНКО: «Выступая за Мариуполь, заслужу право вернуться в Шахтер»
© ФК Мариуполь. Артем Бондаренко

Полузащитник «Мариуполя» Артем Бондаренко рассказал о победе над «Днепром-1» (2:1).
 
— Артем, ожидал такой прыти от «Мариуполя» на старте чемпионата — две победы кряду?
— Для нас сейчас главное демонстрировать зрелищный футбол, а  уже на финише посмотрим, что из этого получится. Отметил бы, прежде всего, отличный микроклимат в команде, также удалось быстро найти общий язык и с главным тренером Остапом Маркевичем. Правда, после того как меня в предыдущем туре в матче с «Зарей» заменили уже на 34-й минуте, было определенное недопонимание. Но после откровенного обмена мнениями с Остапом Мироновичем все стало на свои места. А то, что рулевой  продолжает мне доверять, подтвердил мой выход в старте с «Днепром-1».  
 
— В «Мариуполь» ты приехал из «Шахтера». Надолго?
— Аренда на год. Верю, что выступая за «Мариуполь», буду прогрессировать и со временем заслужу право вернуться в «Шахтер», которому принадлежу по контракту.
 
— В первой команде успел провести время?
— Где-то последние полгода. Но понимал, что нужна игровая практика, поэтому сейчас буду выступать за азовский «Мариуполь». Адаптироваться тут несложно, многих ребят знаю. Так что будет легче.

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Источник — zbirna.com

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