Игорь СУРКИС: «Пришло время квалифицироваться в Лигу чемпионов»

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал клубным СМИ победу над Львовом в поединке 3-го тура - 3:1.

- Возможно, ребята уже были настроены на Гент?

- Недавняя игра с АЗ была тяжелой для нас, прежде всего - эмоционально, психологически. Да и когда команда проигрывает со счетом 0:4 Колосу, на нее тяжело настроиться. Но во втором тайме вышли футболисты, которые все-таки выше уровнем и классом, играют вместе не первый год. Результат есть, а с игрой Мистер разберется, будет делать выводы и корректировки. Сегодня мы можем порадоваться трем очкам. Теперь нужно идти дальше и готовиться к играм, от которых зависит наше участие в групповом раунде Лиги чемпионов.

- Можно ли сказать, что игра с Гентом будет одной из самых важных на старте сезона?

- Каждая игра в квалификации - важная. Пришло время квалифицироваться в Лигу чемпионов. Естественно, это будут две решающие игры и для Гента, и для нас. Мы не должны относиться к этим матчам шапкозакидательски, нужно настраиваться на тяжелую борьбу. Думаю, что шансы 50 на 50. Мистер только строит команду, выдвигает другие требования, критерии ведения игры. Поэтому нужно собраться и, как и в поединке с АЗ, сыграть на морально-волевых качествах с первой до последней минуты и постараться пройти этот барьер, если команда хочет играть на самом высоком уровне - в Лиге чемпионов.