Игорь СУРКИС: «Пришло время квалифицироваться в Лигу чемпионов»

Президент Динамо о Лиге чемпиоов

  • 20.09.2020 07:05
  • 1640 просмотров
  • 5 комментариев
Игорь СУРКИС: «Пришло время квалифицироваться в Лигу чемпионов»
© ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал клубным СМИ победу над Львовом в поединке 3-го тура - 3:1.

- Возможно, ребята уже были настроены на Гент?

- Недавняя игра с АЗ была тяжелой для нас, прежде всего - эмоционально, психологически. Да и когда команда проигрывает со счетом 0:4 Колосу, на нее тяжело настроиться. Но во втором тайме вышли футболисты, которые все-таки выше уровнем и классом, играют вместе не первый год. Результат есть, а с игрой Мистер разберется, будет делать выводы и корректировки. Сегодня мы можем порадоваться трем очкам. Теперь нужно идти дальше и готовиться к играм, от которых зависит наше участие в групповом раунде Лиги чемпионов.

- Можно ли сказать, что игра с Гентом будет одной из самых важных на старте сезона?

- Каждая игра в квалификации - важная. Пришло время квалифицироваться в Лигу чемпионов. Естественно, это будут две решающие игры и для Гента, и для нас. Мы не должны относиться к этим матчам шапкозакидательски, нужно настраиваться на тяжелую борьбу. Думаю, что шансы 50 на 50. Мистер только строит команду, выдвигает другие требования, критерии ведения игры. Поэтому нужно собраться и, как и в поединке с АЗ, сыграть на морально-волевых качествах с первой до последней минуты и постараться пройти этот барьер, если команда хочет играть на самом высоком уровне - в Лиге чемпионов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 20.09.2020 07:49
    0
    Какой, на хрен, мистер?! Зачем кротячьи прозвища использовать?
    Ссылка
    Роман Пласконь
      Роман Пласконь, 20.09.2020 07:38
    -1
    З цими тлунками він нічого не зробить. Гент їх зробить.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 07:35
    0
    kino, 20.09.2020 07:10
    Лажа все це. Нічого він з цим набором гравців не построїть серйозного. Треба підсилення в центр, треба нападник, і бажано захисник з опитом.
    А что, Шапа с Буяльским в центре не устраивают? По-моему, достойную игру показывают.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 20.09.2020 07:31
    -2
    Игорь, ты молодчина! Правильным путем идешь! Будь смелым и решительным! На собак не обращай внимание!
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 20.09.2020 07:10
    -1
    Лажа все це. Нічого він з цим набором гравців не построїть серйозного. Треба підсилення в центр, треба нападник, і бажано захисник з опитом.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 20.09.2020 07:49
    0
    Какой, на хрен, мистер?! Зачем кротячьи прозвища использовать?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 07:35
    0
    kino, 20.09.2020 07:10
    Лажа все це. Нічого він з цим набором гравців не построїть серйозного. Треба підсилення в центр, треба нападник, і бажано захисник з опитом.
    А что, Шапа с Буяльским в центре не устраивают? По-моему, достойную игру показывают.
    Ссылка
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