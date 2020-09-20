Александр СИРОТА: «Знали, что Львов будет прессинговать»

Защитник «Динамо» Александр Сирота прокомментировал победу киевлян в матче с ПФК «Львов» (3:1).

- Играть в стартовом составе киевского «Динамо» - это мечта любого подростка. Поэтому нужно ежедневно доказывать и прогрессировать.

- Показалось, что сегодняшняя игра была намного сложнее, чем мы ожидали...

- Нет, мы знали, что «Львов» будет прессинговать, но почему-то не выполняли установки тренера. Однако во втором тайме у нас все получилось.

- Возможно, мыслями уже были в Генте?

- Ни в коем случае, у нас в мыслях был «Львов», а про «Гент» думаем только сейчас, после окончания матча. Мы готовились и очень хорошо изучали сегодняшних соперников, прекрасно знали, как они будут действовать. Но, видимо, неправильно настроили себя. Даже не знаю, как объяснить первый тайм.

- Главная задача в матче с «Гентом»?

- Конечно, победа!

- Накануне матча Виталий Буяльский говорил, что «Львов» будет всей командой обороняться. Так и получилось?

- В первом тайме они очень хорошо прессинговали, играли один в один, и мы не знали, как против них действовать. В перерыве тренер дал нам установки и объяснил, как можно выиграть этот матч. Мы все сделали и победили.

- Сегодня играли молодые защитники - ты и Забарный. Как вам работалось вместе, полностью нашли общий язык?

- Да, мы хорошо понимаем друг друга, играли вместе в дубле. Поэтому взаимодействие - не проблема.

- Есть вероятность того, что вы с Забарным - будущая связка центральных защитников сборной Украины?

- Все зависит только от нас. Только наша работа покажет.