Александр СИРОТА: «Знали, что Львов будет прессинговать»

Защитник «Динамо» поделился мнением о победном матче против «Львова»

  • 20.09.2020 01:03
  • 166 просмотров
  • 1 комментарий
Александр СИРОТА: «Знали, что Львов будет прессинговать»
© ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Александр Сирота прокомментировал победу киевлян в матче с ПФК «Львов» (3:1).

- Играть в стартовом составе киевского «Динамо» - это мечта любого подростка. Поэтому нужно ежедневно доказывать и прогрессировать.

- Показалось, что сегодняшняя игра была намного сложнее, чем мы ожидали...
- Нет, мы знали, что «Львов» будет прессинговать, но почему-то не выполняли установки тренера. Однако во втором тайме у нас все получилось.

- Возможно, мыслями уже были в Генте?
- Ни в коем случае, у нас в мыслях был «Львов», а про «Гент» думаем только сейчас, после окончания матча. Мы готовились и очень хорошо изучали сегодняшних соперников, прекрасно знали, как они будут действовать. Но, видимо, неправильно настроили себя. Даже не знаю, как объяснить первый тайм.

- Главная задача в матче с «Гентом»?
- Конечно, победа!

- Накануне матча Виталий Буяльский говорил, что «Львов» будет всей командой обороняться. Так и получилось?
- В первом тайме они очень хорошо прессинговали, играли один в один, и мы не знали, как против них действовать. В перерыве тренер дал нам установки и объяснил, как можно выиграть этот матч. Мы все сделали и победили.

- Сегодня играли молодые защитники - ты и Забарный. Как вам работалось вместе, полностью нашли общий язык?
- Да, мы хорошо понимаем друг друга, играли вместе в дубле. Поэтому взаимодействие - не проблема.

- Есть вероятность того, что вы с Забарным - будущая связка центральных защитников сборной Украины?
- Все зависит только от нас. Только наша работа покажет.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 20.09.2020 01:39
    0
    І я знав
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 20.09.2020 01:39
    0
    І я знав
    Ссылка
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