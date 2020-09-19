В воскресенье, 20-го сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать ковалевский «Колос».
Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко даст стартовый свисток в 19:30.
«Рух» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Колос», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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