Гент перед матчем с Динамо выиграл, Яремчук не забил пенальти

«Гент» в матче чемпионата Бельгии на выезде играл с «Мускроном» и победил со счетом 1:0. Отметим, что во втором тайме пенальти не реализовал украинский форвард Роман Яремчук.
«Гент», проваливший старт сезона, после 6-ти туров набрал 6 очков.
23-го сентября команда примет «Динамо» Киев в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Чемпионат Бельгии 6-й тур.
Мускрон - Гент 0:1
Гол: Дорш, 14
Гент: Рея, Нурио, Арсланагич, Пластун, Монтес, Кумс (Одиджа-Офоэ, 31), Овусу, Дорш, Ботака (Букари, 68), Яремчук, Депорт (Клейденст, 77)
Источник — Sport.ua
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