Гент перед матчем с Динамо выиграл, Яремчук не забил пенальти

Команда добыла минимальную победу

  • 19.09.2020 22:28
  • 755 просмотров
  • 2 комментария
Гент перед матчем с Динамо выиграл, Яремчук не забил пенальти
© twitter.com/kaagent

«Гент» в матче чемпионата Бельгии на выезде играл с «Мускроном» и победил со счетом 1:0. Отметим, что во втором тайме пенальти не реализовал украинский форвард Роман Яремчук.

«Гент», проваливший старт сезона, после 6-ти туров набрал 6 очков.

23-го сентября команда примет «Динамо» Киев в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Бельгии 6-й тур.

Мускрон - Гент 0:1
Гол: Дорш, 14

Гент: Рея, Нурио, Арсланагич, Пластун, Монтес, Кумс (Одиджа-Офоэ, 31), Овусу, Дорш, Ботака (Букари, 68), Яремчук, Депорт (Клейденст, 77)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 22:33
    +1
    olexyn, 19.09.2020 22:32
    вони основного опорника втратили, травма
    Это приличная потеря
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.09.2020 22:32
    +1
    вони основного опорника втратили, травма
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 22:33
    +1
    olexyn, 19.09.2020 22:32
    вони основного опорника втратили, травма
    Это приличная потеря
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.09.2020 22:32
    +1
    вони основного опорника втратили, травма
    Ссылка
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