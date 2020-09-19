Роман Яремчук не реализовал пенальти в матче чемпионата Бельгии

Игрок не сумел удвоить преимущество в счете

  • 19.09.2020 20:33
  • 1164 просмотра
  • 1 комментарий
Роман Яремчук не реализовал пенальти в матче чемпионата Бельгии
© twitter.com/kaagent

В матче чемпионата Бельгии «Мускрон» - «Гент» украинский форвард гостей Роман Яремчук не сумел удвоить преимущество команды в счете.

При счете 0:1 игрок не смог реализовать пенальти. Вратарь соперника вытащил мяч из правого угла.

В основе команды вышли Яремчук и Игорь Пластун.

Для «Гента» этот последний матч перед поединком против «Динамо» в Лиге чемпионов 23-го сентября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 19.09.2020 20:39
    +3
    Интересно, зачем ему дали бить этот пеналь после того как он предыдущий еле засунул?
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 19.09.2020 20:39
    +3
    Интересно, зачем ему дали бить этот пеналь после того как он предыдущий еле засунул?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности