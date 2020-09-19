Роман Яремчук не реализовал пенальти в матче чемпионата Бельгии

В матче чемпионата Бельгии «Мускрон» - «Гент» украинский форвард гостей Роман Яремчук не сумел удвоить преимущество команды в счете.

При счете 0:1 игрок не смог реализовать пенальти. Вратарь соперника вытащил мяч из правого угла.

В основе команды вышли Яремчук и Игорь Пластун.

Для «Гента» этот последний матч перед поединком против «Динамо» в Лиге чемпионов 23-го сентября.