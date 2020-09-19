Перед матчем с Динамо. Яремчук - в основе Гента на матч чемпионата Бельгии

Бельгийский «Гент» перед матчем с «Динамо» в Лиге чемпионов 23-го сентября сегодня на выезде играет с «Мускроном».

В стартовом составе вышли украинцы Игорь Пластун и Роман Яремчук. Роман Безус остался вне заявки.

Это второй матч команды при новом тренере Вим Де Деккере.