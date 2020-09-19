Перед матчем с Динамо. Яремчук - в основе Гента на матч чемпионата Бельгии

Бельгийский «Гент» перед матчем с «Динамо» в Лиге чемпионов 23-го сентября сегодня на выезде играет с «Мускроном».
В стартовом составе вышли украинцы Игорь Пластун и Роман Яремчук. Роман Безус остался вне заявки.
Это второй матч команды при новом тренере Вим Де Деккере.
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Источник — Sport.ua
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