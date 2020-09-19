Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игроки Динамо заранее решили, что уже выиграли»

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал непростую победу над ФК «Львов» в матче УПЛ со счетом 3:1.

«Мы сами осложнили себе игру, заранее посчитав, что уже выиграли до выхода на поле. Делали детские ошибки. Ребята больше импровизировали, а не играли в то, о чем договаривались. Соперник был мотивированным, активно прессинговал. Во втором тайме игроки, которые вышли, сразу создали много моментов у чужих ворот».

«Молодые игроки киевлян? У нас много молодых, не только в центре обороны. Я про многих молодых говорил - Цитаишвили, Супряга, Леднев. Не только тех, кто в обороне. Я доверяю молодым, а все остальное от них зависит».

«Скоро игра с «Гентом», и это оставило отпечаток, все думали о Лиге чемпионов» - сказал Луческу.