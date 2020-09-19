Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игроки Динамо заранее решили, что уже выиграли»

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал непростую победу над ФК «Львов» в матче УПЛ со счетом 3:1.
«Мы сами осложнили себе игру, заранее посчитав, что уже выиграли до выхода на поле. Делали детские ошибки. Ребята больше импровизировали, а не играли в то, о чем договаривались. Соперник был мотивированным, активно прессинговал. Во втором тайме игроки, которые вышли, сразу создали много моментов у чужих ворот».
«Молодые игроки киевлян? У нас много молодых, не только в центре обороны. Я про многих молодых говорил - Цитаишвили, Супряга, Леднев. Не только тех, кто в обороне. Я доверяю молодым, а все остальное от них зависит».
«Скоро игра с «Гентом», и это оставило отпечаток, все думали о Лиге чемпионов» - сказал Луческу.
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Чому я не сокiл, чому не лiтаю?
Чому менi Боже ти крилець не дав?
Я б землю покинув
i в небо злiтав!
*
Далеко за хмари, подальше од свiту.
Шукать собi долi, на горе - привiту.
I ласки у зiрок, у сонця просить.
У свiтi їх яснiм все горе втопить.
*
Бо долi ще змалку здаюсь я нелюбий.
Я наймит у неї, хлопцюга приблудний.
Чужий я у долi, чужий у людей!
Хiба ж хто кохає нерiдних дiтей?
Михаил Николаевич Петренко
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.