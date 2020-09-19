Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игроки Динамо заранее решили, что уже выиграли»

Наставник прокомментировал сложную победу в УПЛ

  • 19.09.2020 21:58
  • 5048 просмотров
  • 7 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игроки Динамо заранее решили, что уже выиграли»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал непростую победу над ФК «Львов» в матче УПЛ со счетом 3:1.

«Мы сами осложнили себе игру, заранее посчитав, что уже выиграли до выхода на поле. Делали детские ошибки. Ребята больше импровизировали, а не играли в то, о чем договаривались. Соперник был мотивированным, активно прессинговал. Во втором тайме игроки, которые вышли, сразу создали много моментов у чужих ворот».

«Молодые игроки киевлян? У нас много молодых, не только в центре обороны. Я про многих молодых говорил - Цитаишвили, Супряга, Леднев. Не только тех, кто в обороне. Я доверяю молодым, а все остальное от них зависит».

«Скоро игра с «Гентом», и это оставило отпечаток, все думали о Лиге чемпионов» - сказал Луческу.

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Источник — #FootballHub

(23 голоса)

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Комментарии
    bolelschik
    online
      bolelschik, 19.09.2020 22:54
    0
    По-моему все идет последовательно и логично
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.09.2020 22:17
    +7
    Frank Piter, 19.09.2020 22:15
    Как пуканы в Махеевке и Донецке разорвало. Любо дорого глянуть.
    Да у них от природы пуканы порваны, так же как и мозги!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:15
    +5
    Как пуканы в Махеевке и Донецке разорвало. Любо дорого глянуть.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.09.2020 22:11
    -5
    ﻿Дивлюсь я на небо та й думку гадаю.
    Чому я не сокiл, чому не лiтаю?
    Чому менi Боже ти крилець не дав?
    Я б землю покинув
    i в небо злiтав!
    *
    Далеко за хмари, подальше од свiту.
    Шукать собi долi, на горе - привiту.
    I ласки у зiрок, у сонця просить.
    У свiтi їх яснiм все горе втопить.
    *
    Бо долi ще змалку здаюсь я нелюбий.
    Я наймит у неї, хлопцюга приблудний.
    Чужий я у долi, чужий у людей!
    Хiба ж хто кохає нерiдних дiтей?
    Михаил Николаевич Петренко
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 22:10
    -15
    Твои игроки разве играть имеют? Они умеют играть исключительно поездом.
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    Maks23
      Maks23, 19.09.2020 22:04
    +5
    Молодые защитники играют норм..а полузащита молодая ни о чем..
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 22:04
    +10
    На 200% согласен с каждым словом. С очередной победой, Мистер!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 22:04
    +10
    На 200% согласен с каждым словом. С очередной победой, Мистер!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.09.2020 22:17
    +7
    Frank Piter, 19.09.2020 22:15
    Как пуканы в Махеевке и Донецке разорвало. Любо дорого глянуть.
    Да у них от природы пуканы порваны, так же как и мозги!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:15
    +5
    Как пуканы в Махеевке и Донецке разорвало. Любо дорого глянуть.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 19.09.2020 22:04
    +5
    Молодые защитники играют норм..а полузащита молодая ни о чем..
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 19.09.2020 22:54
    0
    По-моему все идет последовательно и логично
    Ссылка
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