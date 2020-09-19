Игорь СУРКИС: «Динамо нужно улучшать игру перед матчами с Гентом»

Президент клуба прокомментировал сложную победу

  • 19.09.2020 21:49
  • 5347 просмотров
  • 18 комментариев
Игорь СУРКИС: «Динамо нужно улучшать игру перед матчами с Гентом»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Киев прокомментировал победу команды в матче УПЛ против ФК «Львов» со счетом 3:1.

«Два разных тайма. В первом было 6 новых игроков, которые вместе не играли. Если бы 1-2 игрока таких, то была бы другая картинка. Игроки, которые вышли во втором тайме, они более квалифицированные и давно играют вместе. Результат - самое главное, но качество игры надо улучшать. Теперь два тяжелых матчах с Гентом...».

«Если ребята хотят играть на топ-уровне в Лиге чемпионов, то нужно собраться».

«Сирота и Забарный в центре обороны? Никаких вопросов к ним нет, учитывая возраст и опыт. Думаю, у тренерского штаба вопросов также нет. Уверен, ребята будут расти, но это будущее «Динамо», - сказал Суркис.

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Источник — #FootballHub

(41 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 22:49
    0
    Frank Piter, 19.09.2020 22:45
    Я думаю будут очень тяжелые игры в любом случае.
    Отчасти хорошо что гент не тот сейчас со своими сменами тренерскими да и 1-й матч на выезде, ну а дед видимо решил поберечь пол команды под квалифай ЛЧ, это куда важнее сейчас чем что-либо, тем более он хорошо знает как сурок всегда грезит этим турниром. Де Пена, Родригеш, Вербич, Цыганков, Супряга и тд - будем кем контратаковать если по такой тактике игра пойдет.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:45
    0
    dd dent, 19.09.2020 22:37
    Учитывая что Львов аутсайдер то и эти должны были катать нормально, хотя результат в итоге обеспечили. А вот с гентом первый матч, не удивлюсь, будет чрезмерно осторожным с любым составом
    Я думаю будут очень тяжелые игры в любом случае.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 22:37
    +1
    Frank Piter, 19.09.2020 22:31
    Ну конечно. Сегодня играли игроки без игровой практики во многом. С Гентом будет основа на текущий момент.
    Учитывая что Львов аутсайдер то и эти должны были катать нормально, хотя результат в итоге обеспечили. А вот с гентом первый матч, не удивлюсь, будет чрезмерно осторожным с любым составом
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:31
    +1
    dd dent, 19.09.2020 22:27
    И игра заблистает новыми красками?
    Ну конечно. Сегодня играли игроки без игровой практики во многом. С Гентом будет основа на текущий момент.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 22:27
    -1
    Frank Piter, 19.09.2020 22:17
    Выпустить основных игроков. например
    И игра заблистает новыми красками?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:23
    +6
    zakharka, 19.09.2020 22:21
    какой умный дядька - знает что нужно делать команде, вода должна быть мокрой а шар должен быть круглым - к гадалке не ходи
    Но очко перед Гентом , жим-жим. Очко должно быть смазаным
    Опять донбассы про очко. Ну в ДыРе это первая тема. Чеченам очко в лизинг сдают
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 19.09.2020 22:21
    -8
    какой умный дядька - знает что нужно делать команде, вода должна быть мокрой а шар должен быть круглым - к гадалке не ходи
    Но очко перед Гентом , жим-жим. Очко должно быть смазаным
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:17
    +3
    dd dent, 19.09.2020 21:57
    Как можно улучшить игру перед матчем с Гентом если сл матч уже с ними?
    Выпустить основных игроков. например
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 19.09.2020 22:07
    +5
    Удовольствие получаю , когда читаю хрюканье и визжания фанов даунецкого недоклуба!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 19.09.2020 22:05
    -9
    Выигрывают. Но выигрывают не с позиции силы и мастерства, а как то вымучено и не без помощи судей.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 19.09.2020 22:03
    +1
    Alexander Киев, 19.09.2020 21:55
    Главное это Гордон рядом на стадионе.. Вот где успех 😌
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    Григорий Суркис с ОПЖЗ и рядом Гордон , который кричал голосуйте за кого угодно только не за Порошенко
    Совпадение ?
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 19.09.2020 22:03
    -3
    Без Гордона не безопасно!!!!
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 19.09.2020 22:00
    0
    Та да,ще добряче треба попрацювати. Проти Львова слабенько зіграли. Із АЗ було краще.
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 19.09.2020 21:58
    -2
    но центрбека нужно купить. Срочно.
    Молодым пацана доверять центральную линию обороны - это мистика.
    _________________
    Нужно вернуть или купить толкового центрбека за любые деньги. При том, что Бурда "вылетел" на полгода, Шабанов - просто ниочем, Попов еще молодой, а связка Забарный-Сирота - ...
    это сейчас они красавы. А в ЛЧ их, несыгранных малолеток, - растопчет любой грамотный напад.
    Это U-21. в лучшем случае. Но никак не на взрослые игры - надеюсь, что Луческу это понимает. И ИМС.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.09.2020 21:58
    -11
    Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!
    Дальше брызги шампанского из канистры из-под бензина и феерверк часов на шесть
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 21:57
    0
    Как можно улучшить игру перед матчем с Гентом если сл матч уже с ними?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.09.2020 21:55
    -7
    Главное это Гордон рядом на стадионе.. Вот где успех 😌
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 21:53
    -17
    Позорник, какая игра? Вы как не умели играть первым номером, так и не умеете, ваш удел это автобусы и поезда. Клоун ты шубный.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:23
    +6
    zakharka, 19.09.2020 22:21
    какой умный дядька - знает что нужно делать команде, вода должна быть мокрой а шар должен быть круглым - к гадалке не ходи
    Но очко перед Гентом , жим-жим. Очко должно быть смазаным
    Опять донбассы про очко. Ну в ДыРе это первая тема. Чеченам очко в лизинг сдают
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 19.09.2020 22:07
    +5
    Удовольствие получаю , когда читаю хрюканье и визжания фанов даунецкого недоклуба!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:17
    +3
    dd dent, 19.09.2020 21:57
    Как можно улучшить игру перед матчем с Гентом если сл матч уже с ними?
    Выпустить основных игроков. например
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 22:37
    +1
    Frank Piter, 19.09.2020 22:31
    Ну конечно. Сегодня играли игроки без игровой практики во многом. С Гентом будет основа на текущий момент.
    Учитывая что Львов аутсайдер то и эти должны были катать нормально, хотя результат в итоге обеспечили. А вот с гентом первый матч, не удивлюсь, будет чрезмерно осторожным с любым составом
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:31
    +1
    dd dent, 19.09.2020 22:27
    И игра заблистает новыми красками?
    Ну конечно. Сегодня играли игроки без игровой практики во многом. С Гентом будет основа на текущий момент.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 19.09.2020 22:03
    +1
    Alexander Киев, 19.09.2020 21:55
    Главное это Гордон рядом на стадионе.. Вот где успех 😌
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    Григорий Суркис с ОПЖЗ и рядом Гордон , который кричал голосуйте за кого угодно только не за Порошенко
    Совпадение ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 22:49
    0
    Frank Piter, 19.09.2020 22:45
    Я думаю будут очень тяжелые игры в любом случае.
    Отчасти хорошо что гент не тот сейчас со своими сменами тренерскими да и 1-й матч на выезде, ну а дед видимо решил поберечь пол команды под квалифай ЛЧ, это куда важнее сейчас чем что-либо, тем более он хорошо знает как сурок всегда грезит этим турниром. Де Пена, Родригеш, Вербич, Цыганков, Супряга и тд - будем кем контратаковать если по такой тактике игра пойдет.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:45
    0
    dd dent, 19.09.2020 22:37
    Учитывая что Львов аутсайдер то и эти должны были катать нормально, хотя результат в итоге обеспечили. А вот с гентом первый матч, не удивлюсь, будет чрезмерно осторожным с любым составом
    Я думаю будут очень тяжелые игры в любом случае.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 19.09.2020 22:00
    0
    Та да,ще добряче треба попрацювати. Проти Львова слабенько зіграли. Із АЗ було краще.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 21:57
    0
    Как можно улучшить игру перед матчем с Гентом если сл матч уже с ними?
    Ссылка
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