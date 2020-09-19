Игорь СУРКИС: «Динамо нужно улучшать игру перед матчами с Гентом»

Президент «Динамо» Киев прокомментировал победу команды в матче УПЛ против ФК «Львов» со счетом 3:1.
«Два разных тайма. В первом было 6 новых игроков, которые вместе не играли. Если бы 1-2 игрока таких, то была бы другая картинка. Игроки, которые вышли во втором тайме, они более квалифицированные и давно играют вместе. Результат - самое главное, но качество игры надо улучшать. Теперь два тяжелых матчах с Гентом...».
«Если ребята хотят играть на топ-уровне в Лиге чемпионов, то нужно собраться».
«Сирота и Забарный в центре обороны? Никаких вопросов к ним нет, учитывая возраст и опыт. Думаю, у тренерского штаба вопросов также нет. Уверен, ребята будут расти, но это будущее «Динамо», - сказал Суркис.
Источник — #FootballHub
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Но очко перед Гентом , жим-жим. Очко должно быть смазаным
Но очко перед Гентом , жим-жим. Очко должно быть смазаным
Григорий Суркис с ОПЖЗ и рядом Гордон , который кричал голосуйте за кого угодно только не за Порошенко
Совпадение ?
Молодым пацана доверять центральную линию обороны - это мистика.
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Нужно вернуть или купить толкового центрбека за любые деньги. При том, что Бурда "вылетел" на полгода, Шабанов - просто ниочем, Попов еще молодой, а связка Забарный-Сирота - ...
это сейчас они красавы. А в ЛЧ их, несыгранных малолеток, - растопчет любой грамотный напад.
Это U-21. в лучшем случае. Но никак не на взрослые игры - надеюсь, что Луческу это понимает. И ИМС.
Дальше брызги шампанского из канистры из-под бензина и феерверк часов на шесть
Но очко перед Гентом , жим-жим. Очко должно быть смазаным
Григорий Суркис с ОПЖЗ и рядом Гордон , который кричал голосуйте за кого угодно только не за Порошенко
Совпадение ?
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