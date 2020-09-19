Игорь СУРКИС: «Динамо нужно улучшать игру перед матчами с Гентом»

Президент «Динамо» Киев прокомментировал победу команды в матче УПЛ против ФК «Львов» со счетом 3:1.

«Два разных тайма. В первом было 6 новых игроков, которые вместе не играли. Если бы 1-2 игрока таких, то была бы другая картинка. Игроки, которые вышли во втором тайме, они более квалифицированные и давно играют вместе. Результат - самое главное, но качество игры надо улучшать. Теперь два тяжелых матчах с Гентом...».

«Если ребята хотят играть на топ-уровне в Лиге чемпионов, то нужно собраться».

«Сирота и Забарный в центре обороны? Никаких вопросов к ним нет, учитывая возраст и опыт. Думаю, у тренерского штаба вопросов также нет. Уверен, ребята будут расти, но это будущее «Динамо», - сказал Суркис.