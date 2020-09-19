В воскресенье, 20-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют луганская «Заря» и донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и судить его будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало матча в 17:00.

«Заря» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встреча в Запорожье будет показана в прямом эфире на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.