Филиппов подпишет с Сент-Трюйденом контракт на три года

В ближайшее время Александр Филиппов станет игроком «Сент-Трюйдена» и подпишет с клубом 3-летний контракт. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

При этом «Сент-Трюйден» еще не договорился с «Десной» по поводу стоимости трансфера. Черниговский клуб требует 1,5 миллиона евро, а бельгийцы дают только 1 миллион.

При этом трансфер вряд ли сорвется. Вчера Филиппов уже прошел медосмотр в «Сент-Трюйдене».

Напомним, в прошлом сезоне на счету 27-летнего форварда 16 голов в УПЛ.