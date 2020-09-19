Филиппов подпишет с Сент-Трюйденом контракт на три года

При этом сумма трансфера еще не согласована

  • 19.09.2020 17:53
  • 619 просмотров
  • 5 комментариев
Филиппов подпишет с Сент-Трюйденом контракт на три года
© ФК Десна. Александр Филиппов

В ближайшее время Александр Филиппов станет игроком «Сент-Трюйдена» и подпишет с клубом 3-летний контракт. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

При этом «Сент-Трюйден» еще не договорился с «Десной» по поводу стоимости трансфера. Черниговский клуб требует 1,5 миллиона евро, а бельгийцы дают только 1 миллион.

При этом трансфер вряд ли сорвется. Вчера Филиппов уже прошел медосмотр в «Сент-Трюйдене».

Напомним, в прошлом сезоне на счету 27-летнего форварда 16 голов в УПЛ.

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Источник — Het Laatste Nieuws

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.09.2020 18:23
    0
    janu0320, 19.09.2020 18:20
    посмотрел на трансфермаркете что за клюб, уровня нашей Зари. видимо Филлипов очень хочет в сборную попасть.
    только там зарплату вовремя платят и скауты топ-клубов (немцы, французы, испанцы, англичане, итальянцы) регулярно смотрят бельгийский чемпионат
    -
    наш украинский чемпионат мало кто смотрит на данный момент, может поляки, белорусы
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 18:20
    +1
    посмотрел на трансфермаркете что за клюб, уровня нашей Зари. видимо Филлипов очень хочет в сборную попасть.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.09.2020 18:19
    +1
    janu0320, 19.09.2020 18:04
    у нас мало кто в принципе покупает игроков за деньги, а какой-то Сент-Трюйден выкладывает млн за игрока.
    у нас за Супрягу заплатили то ли 10 млн, то ли 15 млн
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 18:04
    0
    фантастика, если сравнивать с нашими реалиями.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 18:04
    +1
    у нас мало кто в принципе покупает игроков за деньги, а какой-то Сент-Трюйден выкладывает млн за игрока.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 18:20
    +1
    посмотрел на трансфермаркете что за клюб, уровня нашей Зари. видимо Филлипов очень хочет в сборную попасть.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.09.2020 18:19
    +1
    janu0320, 19.09.2020 18:04
    у нас мало кто в принципе покупает игроков за деньги, а какой-то Сент-Трюйден выкладывает млн за игрока.
    у нас за Супрягу заплатили то ли 10 млн, то ли 15 млн
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 18:04
    +1
    у нас мало кто в принципе покупает игроков за деньги, а какой-то Сент-Трюйден выкладывает млн за игрока.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.09.2020 18:23
    0
    janu0320, 19.09.2020 18:20
    посмотрел на трансфермаркете что за клюб, уровня нашей Зари. видимо Филлипов очень хочет в сборную попасть.
    только там зарплату вовремя платят и скауты топ-клубов (немцы, французы, испанцы, англичане, итальянцы) регулярно смотрят бельгийский чемпионат
    -
    наш украинский чемпионат мало кто смотрит на данный момент, может поляки, белорусы
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 18:04
    0
    фантастика, если сравнивать с нашими реалиями.
    Ссылка
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