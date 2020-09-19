Филиппов подпишет с Сент-Трюйденом контракт на три года

В ближайшее время Александр Филиппов станет игроком «Сент-Трюйдена» и подпишет с клубом 3-летний контракт. Об этом сообщают бельгийские СМИ.
При этом «Сент-Трюйден» еще не договорился с «Десной» по поводу стоимости трансфера. Черниговский клуб требует 1,5 миллиона евро, а бельгийцы дают только 1 миллион.
При этом трансфер вряд ли сорвется. Вчера Филиппов уже прошел медосмотр в «Сент-Трюйдене».
Напомним, в прошлом сезоне на счету 27-летнего форварда 16 голов в УПЛ.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Het Laatste Nieuws
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
наш украинский чемпионат мало кто смотрит на данный момент, может поляки, белорусы
-
наш украинский чемпионат мало кто смотрит на данный момент, может поляки, белорусы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.