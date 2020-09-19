ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шахов – игрок АЕКа

АЕК официально объявил о подписания контракта с Евгением Шаховым. Соглашение с украинским хавбеком рассчитано на два года с опцией продления еще на год.
Ранее Шахов успешно прошел медосмотр в АЕКе.
Прошлый сезон Шахов провел в «Лечче», за который забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 24 матчах Серии А. «Лечче» вылетел в Серию В, после чего Шахов договорился о расторжении контракта с клубом.
Греческий чемпионат не чужой для Шахова. В 2016-2019 годах он выступал за ПАОК.
Напомним, в АЕКе уже выступает один украинец – защитник Дмитрий Чигринский.
Источник — ФК АЕК
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