ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шахов – игрок АЕКа

Украинский полузащитник возвращается в Грецию

  • 19.09.2020 16:50
  • 2155 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шахов – игрок АЕКа
© ФК АЕК

АЕК официально объявил о подписания контракта с Евгением Шаховым. Соглашение с украинским хавбеком рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

Ранее Шахов успешно прошел медосмотр в АЕКе.

Прошлый сезон Шахов провел в «Лечче», за который забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 24 матчах Серии А. «Лечче» вылетел в Серию В, после чего Шахов договорился о расторжении контракта с клубом.

Греческий чемпионат не чужой для Шахова. В 2016-2019 годах он выступал за ПАОК.

Напомним, в АЕКе уже выступает один украинец – защитник Дмитрий Чигринский.

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Источник — ФК АЕК

(12 голосов)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 18:07
    -1
    слабенький футболист, но на удивление не в самых плохих клубах поиграл.
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    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.09.2020 17:50
    0
    В Греции неплохо играл, плюс Чигра тоже в АЕКе... Ждем снова в сборной, удачи в новом клубе!
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    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 16:59
    +4
    Жаль не особо там вышло да и не удалось в серии а остаться
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 16:59
    +4
    Жаль не особо там вышло да и не удалось в серии а остаться
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.09.2020 17:50
    0
    В Греции неплохо играл, плюс Чигра тоже в АЕКе... Ждем снова в сборной, удачи в новом клубе!
    Ссылка
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