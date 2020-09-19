Шахов проходит медосмотр в АЕКе

Украинский полузащитник Евгений Шахов близок к переходу в АЕК. Сейчас он проходит медосмотр на базе греческого клуба.

Если Шахов успешно пройдет медосмотр, то подпишет с АЕКом контракт на два года.

Прошлый сезон Шахов провел в «Лечче», за который забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 24 матчах Серии А. «Лечче» вылетел в Серию В, после чего Шахов договорился о расторжении контракта с клубом.

Греческий чемпионат не чужой для Шахова. В 2016-2019 годах он выступал за ПАОК.

Напомним, в АЕКе уже выступает один украинец – защитник Дмитрий Чигринский.