Шахов проходит медосмотр в АЕКе

Евгений Шахов станет одноклубником Дмитрия Чигринского

  • 19.09.2020 15:43
  • 731 просмотр
  • 1 комментарий
Шахов проходит медосмотр в АЕКе
© ФК Лечче. Евгений Шахов

Украинский полузащитник Евгений Шахов близок к переходу в АЕК. Сейчас он проходит медосмотр на базе греческого клуба.

Если Шахов успешно пройдет медосмотр, то подпишет с АЕКом контракт на два года.

Прошлый сезон Шахов провел в «Лечче», за который забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 24 матчах Серии А. «Лечче» вылетел в Серию В, после чего Шахов договорился о расторжении контракта с клубом.

Греческий чемпионат не чужой для Шахова. В 2016-2019 годах он выступал за ПАОК.

Напомним, в АЕКе уже выступает один украинец – защитник Дмитрий Чигринский.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(9 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 19.09.2020 16:39
    0
    ...море, сонце, вино, загорілі жінки - і не самий бідний клуб! Чому б ні?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 19.09.2020 16:39
    0
    ...море, сонце, вино, загорілі жінки - і не самий бідний клуб! Чому б ні?
    Ссылка
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