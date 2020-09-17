Шахов покинул Лечче. Украинец близок к переходу в АЕК

29-летний полузащитник Евгений Шахов покинет «Лечче». По информации журналиста Николо Скиры, хавбек достиг договоренности с итальянским клубом о разрыве контракта. На правах свободного агента Шахов перейдет в греческий АЕК, за который выступает Дмитрий Чигринский.

Шахов перешел в «Лечче» в прошлом году из другого греческого клуба – ПАОКа. «Лечче» вылетел из Серии А, а Шахов в 24 матчах забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.