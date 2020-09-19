ВИДЕО. Малиновский забил за Аталанту в товарищеском матче

В субботу, 19 сентября, Аталанта сыграла контрольный матч с Комо. Команда Руслана Малиновского разгромила соперника со счетом 5:1. Украинский полузащитник забил один из голов своей команды. После передачи из глубины поля Руслан в одно касание переправил мяч в ворота.

Еще по два гола на счету Муриэля и Толоя.

Видео гола украинця ( 1:42)