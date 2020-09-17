Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В новом сезоне задачи и цели еще выше»

27-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от нового сезона.

«Прошлый сезон был фантастическим, но в новом сезоне задачи и цели еще выше», — написал Малиновский в Instagram.

В минувшем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 44 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.