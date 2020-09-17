Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В новом сезоне задачи и цели еще выше»

Украинский хавбек «Аталанты» готовится к новым вызовам

  • 17.09.2020 15:17
  • 559 просмотров
  • 2 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В новом сезоне задачи и цели еще выше»
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

27-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от нового сезона.

«Прошлый сезон был фантастическим, но в новом сезоне задачи и цели еще выше», — написал Малиновский в Instagram.

В минувшем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 44 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 17.09.2020 15:30
    0
    оце колотить лівою!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.09.2020 15:28
    0
    Значит, и требования к тебе тоже. Скидок уже не будут делать на адаптацию.
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 17.09.2020 15:30
    0
    оце колотить лівою!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.09.2020 15:28
    0
    Значит, и требования к тебе тоже. Скидок уже не будут делать на адаптацию.
    Ссылка
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