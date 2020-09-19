Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 20-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором луганская «Заря» сыграет против донецкого «Шахтера».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Днепра Виталий Романов даст стартовый свисток в 17:00.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер».