3-й тур
Заря
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Шахтер Донецк
20.09.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию центрального матча 3 тура УПЛ

  • 19.09.2020 14:00
  • 634 просмотра
  • 1 комментарий
Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 20-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором луганская «Заря» сыграет против донецкого «Шахтера».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Днепра Виталий Романов даст стартовый свисток в 17:00.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 19.09.2020 15:17
    0
    Не может быть! Кроты соизволили начать играть в футбол?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 19.09.2020 15:17
    0
    Не может быть! Кроты соизволили начать играть в футбол?
    Ссылка
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