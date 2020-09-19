Александр РОМАНЧУК: «В матче с Динамо будем иметь двойную мотивацию»

20-летний защитник «Львова» Александр Романчук поделился ожиданиями от матча 3-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

– Мы прекрасно понимаем, что наш будущий соперник – один из лучших футбольных клубов в Украине. Соответственно и настраиваемся, готовимся. У нас будет двойная мотивация, ведь выйдем на поле с командой, которая играет в Лиге чемпионов. Это шанс для каждого из нас проявить себя на высоком уровне. Возможность доказать, что мы – хорошая команда с большими амбициями и то, что игра в поединке с «Колосом» – случайность, но отнюдь не закономерность для нас. Стоит матчем в Киеве оправдаться перед болельщиками, перед руководством клуба и, прежде всего, перед самими собой.

– Насколько принципиальной встреча с «Динамо» будет лично для тебя? Как бы там ни было, ты пришел в ПФК «Львов» именно после периода выступлений в футболке столичного клуба.

– Выходить на поле против своего бывшего клуба - всегда добавляет большой мотивации. Можно сказать, что в первой команде «Динамо» я, по сути, не был. Возможно, кто-то скажет, что это не моя команда. Впрочем, «динамовскую» сферу я почувствовал, тренировался в ней, выступал за молодежный состав. До сих пор поддерживаю хорошие связи со своими бывшими партнерами по команде. Есть желание выйти и проявить себя, показать на уровне УПЛ, что я могу. Действительно, для меня это будет важный матч.

– Как, по-твоему, нужно сыграть с киевским грандом, чтобы достичь в итоге удовлетворительного результата и поехать домой с хорошим настроением?

– Все секреты, конечно, раскрывать не буду. Мы хорошо разобрали соперника, постараемся воплотить все тренерские замыслы на футбольном поле. Лично мое мнение, что соперник будет весь матч атаковать, играть первым номером. Именно поэтому позади нам следует сыграть как можно надежнее. Нужно также будет биться до конца в каждом эпизоде. Соперник, скорее всего, будет вести игру, поэтому должны рассчитывать на то, что сработают контратаки. Когда будут появляться ошибки у оппонентов – следует сразу их превращать в опасные моменты. Голевые эпизоды, уверен, у нас будут, поэтому главное, чтобы не подводила реализация и у нас будут шансы на успех.

Матч «Динамо» – «Львов» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 19:30.