Донецкий «Олимпик» на киевском стадионе «Динамо» им. В. Лобановского принимает «Минай» в поединке 3-го тура украинской Премьер-лиги. Матч состоится 20.09.2020. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».

«Олимпик» — «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча.