Рух провел повторные тесты инфицированных футболистов и узнал результат

У дебютанта УПЛ, львовского «Руха», коронавирусный лазарет опустел.
Повторные тесты пяти футболистов, заразившихся коронавирусом, дали негативный результат. Тестирование перед матчем 3-го тура чемпионата УПЛ с «Колосом» подтвердило, что здоровы все остальные игроки львовской команды.
Ранее «Рух» подписал сербского и словенского защитников, Милоша Стаменковича и Эрика Глигу. Поединок 3-го тура УПЛ «Рух» – «Колос» состоится 20 сентября на «Арене-Львов».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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