В субботу, 19-го сентября, состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать ПФК «Львов».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский даст стартовый свисток в 19:30.
Динамо - Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – ПФК «Львов», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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