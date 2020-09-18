В субботу, 19-го сентября, состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать ПФК «Львов».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский даст стартовый свисток в 19:30.

Динамо - Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – ПФК «Львов», за которой можно следить здесь.