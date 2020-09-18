ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Минай договорились сыграть в Киеве, а не в Ужгороде

Матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и киевским «Динамо» состоится 26 сентября не в Ужгороде, как было запланировано ранее, а в Киеве. Такое решение было принято по соглашению обеих сторон.

В связи с календарем, куда только что добавился и матч 1/16 финала Кубка Украины, «Минай» рассмотрел возможность проведения игры на домашнем поле «Динамо», проинформировал официальный сайт закарпатского клуба.

В ближайший период «Минай» ждет сразу 3 поединка в центральной Украине – 20-го в Киеве с «Олимпиком», 30-го в Житомире с «Полесьем», 3 октября с «Ингульцем» в Кропивницком. И чтобы не перегружать команды длинными переездами через половину Украины, клубом было принято решение сыграть матч 26 сентября с «Динамо» в Киеве.

Киевское «Динамо» 23 сентября сыграет матч квалификации Лиги чемпионов против «Гента» в Бельгии, а по календарю уже через 2 дня было вынуждено лететь в Ужгород.

Пресс-служба киевского клуба подтвердила, что Дирекция УПЛ утвердила ходатайство «Динамо» по изменению места проведения матча 4-го тура. Местом проведения поединка выбрал киевский НСК «Олимпийский». Киевляне остаются номинальными гостями в этом матче, который пройдет в субботу, 26 сентября (начало – в 14:00).

В свою очередь, встреча «Динамо» и «Миная» в 17-м туре УПЛ состоится 6 марта 2021 года не в Киеве, а на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Молодежная и юношеская команды «Динамо» свои матчи против сверстников из «Миная» в 4-м туре чемпионата Украины, как и планировалось, проведут на выезде.