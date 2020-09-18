ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Минай договорились сыграть в Киеве, а не в Ужгороде

«Минай» согласился на проведение игры на домашнем поле «Динамо» 26 сентября

  • 18.09.2020 20:27
  • 1023 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Минай договорились сыграть в Киеве, а не в Ужгороде
© ФК Минай, ФК Динамо

Матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и киевским «Динамо» состоится 26 сентября не в Ужгороде, как было запланировано ранее, а в Киеве. Такое решение было принято по соглашению обеих сторон.

В связи с календарем, куда только что добавился и матч 1/16 финала Кубка Украины, «Минай» рассмотрел возможность проведения игры на домашнем поле «Динамо», проинформировал официальный сайт закарпатского клуба.

В ближайший период «Минай» ждет сразу 3 поединка в центральной Украине – 20-го в Киеве с «Олимпиком», 30-го в Житомире с «Полесьем», 3 октября с «Ингульцем» в Кропивницком. И чтобы не перегружать команды длинными переездами через половину Украины, клубом было принято решение сыграть матч 26 сентября с «Динамо» в Киеве.

Киевское «Динамо» 23 сентября сыграет матч квалификации Лиги чемпионов против «Гента» в Бельгии, а по календарю уже через 2 дня было вынуждено лететь в Ужгород. 

Пресс-служба киевского клуба подтвердила, что Дирекция УПЛ утвердила ходатайство «Динамо» по изменению места проведения матча 4-го тура. Местом проведения поединка выбрал киевский НСК «Олимпийский». Киевляне остаются номинальными гостями в этом матче, который пройдет в субботу, 26 сентября (начало – в 14:00).

В свою очередь, встреча «Динамо» и «Миная» в 17-м туре УПЛ состоится 6 марта 2021 года не в Киеве, а на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Молодежная и юношеская команды «Динамо» свои матчи против сверстников из «Миная» в 4-м туре чемпионата Украины, как и планировалось, проведут на выезде.

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Источник — ФК Минай

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 18.09.2020 20:29
    0
    Вот и отлично. Минай - красавцы. Понимают, что у Динамо важнейший матч в Лиге Чемпионов
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 18.09.2020 20:29
    0
    Вот и отлично. Минай - красавцы. Понимают, что у Динамо важнейший матч в Лиге Чемпионов
    Ссылка
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