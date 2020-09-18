НОВАК: «Не радовался, когда забил, потому что предстояло много работы»

31-летний центральный защитник «Колоса» Евгений Новак прокомментировал победу над греческим «Арисом» (2:1) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

«Очень приятно, что так все вышло. Если честно, опустошен эмоционально. Не столько физически, сколько эмоционально.

Я даже не радовался, когда забил, ведь понимал – предстоит очень много работы, будет тяжело», – отметил Новак.

Напомним, в третьем раунде квалификации «Колос» сыграет с хорватской «Риекой».