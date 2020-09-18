Алексей ЗОЗУЛЯ: «Тренерский штаб Колоса полностью разобрал Арис»

28-летний правый защитник «Колоса» Алексей Зозуля прокомментировал победу над греческим «Арисом» (2:1) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

«Тренерский штаб полностью разобрал команду. Мы действовали так, как нам говорили. Есть результат, значит, все сделали правильно.

Может, не во всем получилась игра. Немного переживали в первом тайме, много мяч теряли. Но закрыли «Арису зоны, и моментов особо у них не было. Выполнили установку на игру и заслуженно, я считаю, выиграли», – отметил Зозуля.

Напомним, в третьем раунде квалификации «Колос» сыграет с хорватской «Риекой».