Орест ЛЕБЕДЕНКО: «С Минаем будет сложнее, чем с Днепром-1»

Защитник донецкого «Олимпика» Орест Лебеденко поделился ожиданиями от матча третьего тура УПЛ против «Миная», который пройдет в воскресенье, 20 сентября:

- Орест, в первых двух турах нового сезона ваша команда показала диаметрально противоположные результаты и качество игры. Что будет в третьем матче?

- Начали сезон игрой с «Динамо» - это надо учитывать. Но главная причина - на тот момент у нас не было «свежей крови», новых футболистов. До следующей встречи в Днепре они подъехали и мы, считаю, выступили несколько лучше. С другой стороны, и там, и там действовали от обороны.

- В предыдущем туре «Минай» порадовал поклонников историческим стартом в УПЛ, не просто победив, но и показав качественный организованный футбол.

- Мы уже «разобрали» следующего соперника. Могу сказать, что УПЛ пополнился еще одной классной командой. Думаю, нам будет сложнее, чем с «Днепром-1». Прежде всего потому, что «Минай» - силовая команда, которая очень хорошо играет от обороны. С «Александрией» они выставили пять защитников. А нам придется действовать «первым номером».

- По итогам посткарантинного отрезка предыдущего чемпионата вас можно признать одним из его открытий. Что способствовало этому и не давало раскрыться в полной мере в прошлом?

- Самый главный положительный фактор - труд Игоря Петровича (Климовского, - прим.) и его тренерского штаба. Им прежде всего обязан прогрессом. До этого я целый год почти не играл в Испании, поэтому не мог прогрессировать.

- Специалисты отмечают, что действующий наставник «Олимпика» является сильным тактиком. Под его руководством все футболисты прогрессируют. За последние месяцы заметным прогресс был у Шахаба, Кравченко и у вас...

- Знаете, я услышал о том, что Игорь Петрович является сильным специалистом еще года четыре-пять назад, когда выступал за юношей «Карпат». Перейдя в «Олимпик», сам убедился в этом. Очень ему благодарен, что поверил в нас.

- По матчам в УПЛ можно сделать вывод, что Вам, как крайнем защитнику, не хватает одного - силовой жесткости. Порой кажется, что Вы слишком хрупкий для этого амплуа...

- Согласен с оценкой - сам понимаю, что имею такой недостаток. Как его устранить? Думаю, нужны время и желание. То есть время нужно активнее заниматься в спортзале и нарастить мышечную массу.

- До «Олимпика» вы получили опыт выступлений в чемпионате Испании. Что дал год пребывания в «Луго» и планируете ли вернуться туда?

- Мало что дал. Я там играл раз в пять матчей. При таком ритме просто регрессируешь. И в плане тактики ничего не взял - у Игоря Петровича все на гораздо более высоком уровне. И в плане опыта я не прибавил.

- Сейчас в донецкой команде выступает трое воспитанников «Карпат». И в других клубах УПЛ львовяне на хорошем счету...

- Почему мы не заиграли в «Карпатах»? Думаю, в нас видели перспективу, однако хотели, чтобы мы проявили ее сразу. Ставили перед нами слишком высокие требования.