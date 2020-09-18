Жизнь налаживается. Цыганков готовится к матчам со Львовом и Гентом

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу уже в ближайшее время сможет рассчитывать на Виктора Цыганкова, который ранее не готовился к матчу квалификации Лиги чемпионов против «АЗ» из-за травмы.



Сообщается, что сейчас правый вингер киевлян уже вернулся к тренировкам в общей группе и наверняка сможет попасть в обойму игроков, которые будут включены в заявку на игры со «Львовом» и «Гентом».



Напомним, киевское «Динамо» 19 сентября проведет матч третьего тура УПЛ против ФК «Львов». После этой игры киевляне сосредоточатся на подготовке к игре плей-офф Лиги Европы против «Гента» в Бельгии (23 сентября).



Напомним, что ранее Мирча Луческу ввел в «Динамо» несколько новшеств, которые он применял во время работы в донецком «Шахтере» и «Зените».