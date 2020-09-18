Жизнь налаживается. Цыганков готовится к матчам со Львовом и Гентом

Мирча Луческу сможет рассчитывать на лидера атак киевлян

  • 18.09.2020 13:58
  • 1779 просмотров
  • 1 комментарий
Жизнь налаживается. Цыганков готовится к матчам со Львовом и Гентом
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу уже в ближайшее время сможет рассчитывать на Виктора Цыганкова, который ранее не готовился к матчу квалификации Лиги чемпионов против «АЗ» из-за травмы
 
Сообщается, что сейчас правый вингер киевлян уже вернулся к тренировкам в общей группе и наверняка сможет попасть в обойму игроков, которые будут включены в заявку на игры со «Львовом» и «Гентом».
 
Напомним, киевское «Динамо» 19 сентября проведет матч третьего тура УПЛ против ФК «Львов». После этой игры киевляне сосредоточатся на подготовке к игре плей-офф Лиги Европы против «Гента» в Бельгии (23 сентября).
 
Напомним, что ранее Мирча Луческу ввел в «Динамо» несколько новшеств, которые он применял во время работы в донецком «Шахтере» и «Зените».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    dadlismit
      dadlismit, 18.09.2020 14:04
    +2
    Про эту новость можно уже ждать комментарий Форевер янга про характер травмы Цыганкова после его "общения" собакой Лаки.
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 18.09.2020 14:04
    +2
    Про эту новость можно уже ждать комментарий Форевер янга про характер травмы Цыганкова после его "общения" собакой Лаки.
    Ссылка
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