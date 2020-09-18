Луческу пригласил Суркиса на выездной матч с Гентом

Президент «Динамо» давно не присутствовал на выездных матчах команды в еврокубках

  • 18.09.2020 09:53
  • 1193 просмотра
  • 4 комментария
Луческу пригласил Суркиса на выездной матч с Гентом
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Мирча Луческу

После матча чемпионата Украины против «Львова», который состоится в Киеве 19-го сентября, киевское «Динамо» полностью переключится на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента». Игра в Бельгии при пустых трибунах состоится 23-го сентября.

Чтобы как можно качественнее подготовиться к важнейшей выездной игре, Мирча Луческу ввел в «Динамо» несколько новшеств, которые он успешно использовал во время своей работы в «Шахтере» и в «Зените». Во-первых, на игру с «Гентом» в Бельгию «Динамо» отправится в понедельник (21-го сентября) во второй половине дня, за два дня до матча. Во-вторых, после матча с бельгийцами сразу ночью возвращаться в Украину, как было при предыдущих наставниках киевлян, «Динамо» не будет. Команда переночует в Генте и только на следующий день вернется в Украину.

Кроме того, Мирча Луческу был инициатором того, чтобы выездной матч «Динамо» с «Гентом» посетил президент столичного клуба Игорь Суркис, который последние несколько лет не присутствовал на выездных поединках киевлян в еврокубках.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 10:18
    0
    Это интересно, значит уверен в победе.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.09.2020 10:15
    +1
    Все правильно нужна огромная концентрация.
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.09.2020 10:06
    +1
    Юрий Карпенко, 18.09.2020 10:01
    А если облажаются в Генте, Суркис будет не сильно рад)
    Всякое может случиться, хорошо, что есть ответный домашний матч для исправления ошибок.
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    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 18.09.2020 10:01
    -1
    А если облажаются в Генте, Суркис будет не сильно рад)
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.09.2020 10:15
    +1
    Все правильно нужна огромная концентрация.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.09.2020 10:06
    +1
    Юрий Карпенко, 18.09.2020 10:01
    А если облажаются в Генте, Суркис будет не сильно рад)
    Всякое может случиться, хорошо, что есть ответный домашний матч для исправления ошибок.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 10:18
    0
    Это интересно, значит уверен в победе.
    Ссылка
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