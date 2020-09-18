Луческу пригласил Суркиса на выездной матч с Гентом

После матча чемпионата Украины против «Львова», который состоится в Киеве 19-го сентября, киевское «Динамо» полностью переключится на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента». Игра в Бельгии при пустых трибунах состоится 23-го сентября.

Чтобы как можно качественнее подготовиться к важнейшей выездной игре, Мирча Луческу ввел в «Динамо» несколько новшеств, которые он успешно использовал во время своей работы в «Шахтере» и в «Зените». Во-первых, на игру с «Гентом» в Бельгию «Динамо» отправится в понедельник (21-го сентября) во второй половине дня, за два дня до матча. Во-вторых, после матча с бельгийцами сразу ночью возвращаться в Украину, как было при предыдущих наставниках киевлян, «Динамо» не будет. Команда переночует в Генте и только на следующий день вернется в Украину.

Кроме того, Мирча Луческу был инициатором того, чтобы выездной матч «Динамо» с «Гентом» посетил президент столичного клуба Игорь Суркис, который последние несколько лет не присутствовал на выездных поединках киевлян в еврокубках.