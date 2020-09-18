Мирон МАРКЕВИЧ: «Желаю Лысенко снова забить в Риеке победный гол»

Бывший главный тренер «Металлиста» и глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал успех ковалевского «Колоса» в квалификации Лиги Европы в игре с греческим «Арисом». Также специалист вспомнил противостояние харьковчан с хорватской «Риекой», которая стала следующим соперником команды Руслана Костышина на европейской арене.



«По большому счету, «Металлист» тогда сделал большой задел уже в первом домашнем матче, победив 2:0. Однако в повторном поединке «Риека» благодаря мощной поддержке болельщиков действовала с запредельной самоотдачей и оказала достойное сопротивление. И «Металлисту» стоило больших усилий, чтобы снова взять верх.



24 сентября «Колос» сыграет в Риеке без зрителей? Это положительный момент для украинцев, поскольку фанаты у хорватского клуба очень темпераментные. Мне понравилось, как ковалевцы играли с «Арисом», продемонстрировав тактическую выучку, желание сыграть через «не могу». Они заслуженно пробились в следующий этап. Убежден, что тренер «Колоса» Руслан Костышин и в Хорватии сумеет выбрать стратегически правильный план на поединок. Думаю, что преодолеть хорватский барьер «Колосу» вполне по силам.



Кстати, 11 лет назад в Риеке решающий мяч в составе «Металлиста» записал в свой актив Владимир Лысенко. Рад, что он продолжает оставаться в строю, являясь лидером атак «Колоса». Желаю Лысенко снова забить в Риеке победный гол», – сказал Маркевич.



Напомним, что поединок Лиги Европы «Риека» - «Колос» пройдет в Хорватии 24 сентября.