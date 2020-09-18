Мирон МАРКЕВИЧ: «Желаю Лысенко снова забить в Риеке победный гол»

Глава Комитета национальных сборных УАФ – об успехах «Колоса» в еврокубках

  • 18.09.2020 13:43
  • 1975 просмотров
  • 2 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Желаю Лысенко снова забить в Риеке победный гол»
© ФК Колос

Бывший главный тренер «Металлиста» и глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал успех ковалевского «Колоса» в квалификации Лиги Европы в игре с греческим «Арисом». Также специалист вспомнил противостояние харьковчан с хорватской «Риекой», которая стала следующим соперником команды Руслана Костышина на европейской арене.
 
«По большому счету, «Металлист» тогда сделал большой задел уже в первом домашнем матче, победив 2:0. Однако в повторном поединке «Риека» благодаря мощной поддержке болельщиков действовала с запредельной самоотдачей и оказала достойное сопротивление. И «Металлисту» стоило больших усилий, чтобы снова взять верх.
 
24 сентября «Колос» сыграет в Риеке без зрителей? Это положительный момент для украинцев, поскольку фанаты у хорватского клуба очень темпераментные. Мне понравилось, как ковалевцы играли с «Арисом», продемонстрировав тактическую выучку, желание сыграть через «не могу». Они заслуженно пробились в следующий этап. Убежден, что тренер «Колоса» Руслан Костышин и в Хорватии сумеет выбрать стратегически правильный план на поединок. Думаю, что преодолеть хорватский барьер «Колосу» вполне по силам.
 
Кстати, 11 лет назад в Риеке решающий мяч в составе «Металлиста» записал в свой актив Владимир Лысенко. Рад, что он продолжает оставаться в строю, являясь лидером атак «Колоса». Желаю Лысенко снова забить в Риеке победный гол», – сказал Маркевич.
 
Напомним, что поединок Лиги Европы «Риека» - «Колос» пройдет в Хорватии 24 сентября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    erty
    online
      erty, 18.09.2020 14:27
    0
    Лысенко на царство!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 18.09.2020 14:24
    0
    Богданыч - первая игра как раз в Хорватии была, а вторая в Харькове)
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 18.09.2020 14:27
    0
    Лысенко на царство!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 18.09.2020 14:24
    0
    Богданыч - первая игра как раз в Хорватии была, а вторая в Харькове)
    Ссылка
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