Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Ребята в Колосе молодцы, просто красавцы»

Форвард прокомментировал дебют команды в еврокубках

  • 18.09.2020 12:27
  • 2743 просмотра
  • 6 комментариев
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Ребята в Колосе молодцы, просто красавцы»
© koloskovalivka.com

В четверг «Колос» дебютировал в Лиге Европы, обыграв «Арис» в матче 2-го раунда квалификации. Игру прокомментировал форвард Евгений Селезнев.

«Есть сплоченность коллектива. Здорово сыграла защита. Ребята молодцы, просто красавцы. Рад за нашу оборону. И атака сыграла неплохо, забили два гола. Но это не столь важно, потому что защита выступила намного ярче».

«У меня было два момента, которые можно было забить. Но это моя первая игра после травмы, поэтому не вижу проблем. Есть моменты – это главное», – сказал Селезнев.

В следующем раунде команда сыграет против «Риеки».

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Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 18.09.2020 13:01
    -1
    Подивимся як Кармілєц заграє в Колосі.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 18.09.2020 12:57
    +1
    Селезнев тоже красавчик и в нападении работал и даже в защите помогал.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 12:51
    +1
    Физухи нет у царя.
    А так неплохо отыгрыл с физухой бы реально очень крут был бы,если стоя даже так выглядит
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    Tsetsur
      Tsetsur, 18.09.2020 12:48
    +3
    Селезень отыграл хорошо!
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 18.09.2020 12:35
    -3
    Удачи парни и тебе Селя.
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 18.09.2020 12:33
    0
    "Захист виступив набагато яскравіше", а Селезньов вийшов на заміну і не дуже напрягався.
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    Tsetsur
      Tsetsur, 18.09.2020 12:48
    +3
    Селезень отыграл хорошо!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 18.09.2020 12:57
    +1
    Селезнев тоже красавчик и в нападении работал и даже в защите помогал.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 12:51
    +1
    Физухи нет у царя.
    А так неплохо отыгрыл с физухой бы реально очень крут был бы,если стоя даже так выглядит
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 18.09.2020 12:33
    0
    "Захист виступив набагато яскравіше", а Селезньов вийшов на заміну і не дуже напрягався.
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