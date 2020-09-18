Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Ребята в Колосе молодцы, просто красавцы»

В четверг «Колос» дебютировал в Лиге Европы, обыграв «Арис» в матче 2-го раунда квалификации. Игру прокомментировал форвард Евгений Селезнев.

«Есть сплоченность коллектива. Здорово сыграла защита. Ребята молодцы, просто красавцы. Рад за нашу оборону. И атака сыграла неплохо, забили два гола. Но это не столь важно, потому что защита выступила намного ярче».

«У меня было два момента, которые можно было забить. Но это моя первая игра после травмы, поэтому не вижу проблем. Есть моменты – это главное», – сказал Селезнев.

В следующем раунде команда сыграет против «Риеки».