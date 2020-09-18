Артем ФРАНКОВ: «Вопреки всем историям, Колос потрясающе дебютировал»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу «Колоса» над греческим «Арисом» (2:1) во втором раунде квалификации Лиги Европы.
«От всего сердца поздравляю ковалевский «Колос» с потрясающим дебютом в еврокубках! Вопреки жеребьевке, вопреки всем историям, заслуженно и эффектно! Браво! С победой, друзья!», - написал Франков.
Напомним, в третьем раунде квалификации «Колос» сыграет с хорватской «Риекой».
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