Артем ФРАНКОВ: «Вопреки всем историям, Колос потрясающе дебютировал»

Эксперт – о победе команды Руслана Костышина в дебютном еврокубковом матче

  • 18.09.2020 04:40
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Артем ФРАНКОВ: «Вопреки всем историям, Колос потрясающе дебютировал»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу «Колоса» над греческим «Арисом» (2:1) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

«От всего сердца поздравляю ковалевский «Колос» с потрясающим дебютом в еврокубках! Вопреки жеребьевке, вопреки всем историям, заслуженно и эффектно! Браво! С победой, друзья!», - написал Франков.

Напомним, в третьем раунде квалификации «Колос» сыграет с хорватской «Риекой».

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