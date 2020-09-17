Стали известны все участницы 1/8 финала на турнире в Риме

В среду и четверг на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи второго круга у женщин.



В 1/8 финала вышли украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые в пятницу проведут свои следующие матчи.



Из интересных результатов четверга следует отметить разгромную победу Виктории Азаренко над действующий чемпионкой Australian Open Софией Кенин (6:0, 6:0), а также вылет Кики Бертенс от Полоны Херцог.



Из первой десятки, кроме Свитолиной, на соревнованиях остаются всего две теннисистки: Симона Халеп, которой играть с Ястремской, и действующая чемпионка турнира в Риме Каролина Плишкова. Белинда Бенчич уже покинула турнир, остальные – не принимали участия.



Рим. Пары 1/8 финала



Верхняя часть сетки

Симона Халеп – Даяна Ястремская

Елена Рыбакина – Юлия Путинцева

Виктория Азаренко – Дарья Касаткина

Гарбинье Мугуруса – Йоханна Конта



Нижняя часть сетки

Полона Херцог – Маркета Вондроушова

Светлана Кузнецова – Элина Свитолина

Данка Ковинич – Элиза Мертенс

Анна Блинкова – Кристина Плишкова