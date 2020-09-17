Стали известны все участницы 1/8 финала на турнире в Риме

За трофей продолжают бороться и две украинки

  • 17.09.2020 23:35
  • 109 просмотров
  • 0 комментариев
Стали известны все участницы 1/8 финала на турнире в Риме
© WTA. Каролина Плишкова

В среду и четверг на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи второго круга у женщин.
 
В 1/8 финала вышли украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые в пятницу проведут свои следующие матчи.
 
Из интересных результатов четверга следует отметить разгромную победу Виктории Азаренко над действующий чемпионкой Australian Open Софией Кенин (6:0, 6:0), а также вылет Кики Бертенс от Полоны Херцог. 
 
Из первой десятки, кроме Свитолиной, на соревнованиях остаются всего две теннисистки: Симона Халеп, которой играть с Ястремской, и действующая чемпионка турнира в Риме Каролина Плишкова. Белинда Бенчич уже покинула турнир, остальные – не принимали участия.
 
Рим. Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки

 Симона Халеп –  Даяна Ястремская
 Елена Рыбакина –  Юлия Путинцева

 Виктория Азаренко –  Дарья Касаткина
 Гарбинье Мугуруса –  Йоханна Конта
 
Нижняя часть сетки

 Полона Херцог –  Маркета Вондроушова
 Светлана Кузнецова –  Элина Свитолина

 Данка Ковинич –  Элиза Мертенс
 Анна Блинкова – Кристина Плишкова

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности