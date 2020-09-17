Стали известны все участницы 1/8 финала на турнире в Риме

В среду и четверг на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи второго круга у женщин.
В 1/8 финала вышли украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые в пятницу проведут свои следующие матчи.
Из интересных результатов четверга следует отметить разгромную победу Виктории Азаренко над действующий чемпионкой Australian Open Софией Кенин (6:0, 6:0), а также вылет Кики Бертенс от Полоны Херцог.
Из первой десятки, кроме Свитолиной, на соревнованиях остаются всего две теннисистки: Симона Халеп, которой играть с Ястремской, и действующая чемпионка турнира в Риме Каролина Плишкова. Белинда Бенчич уже покинула турнир, остальные – не принимали участия.
Рим. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Симона Халеп – Даяна Ястремская
Елена Рыбакина – Юлия Путинцева
Виктория Азаренко – Дарья Касаткина
Гарбинье Мугуруса – Йоханна Конта
Нижняя часть сетки
Полона Херцог – Маркета Вондроушова
Светлана Кузнецова – Элина Свитолина
Данка Ковинич – Элиза Мертенс
Анна Блинкова – Кристина Плишкова
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.