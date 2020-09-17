Волынь – Прикарпатье – 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче второго предварительного раунда Кубка Украины луцкая «Волынь» уступила «Прикарпатью» со счетом 0:1.
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Источник — Sport.ua
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