ВИДЕО. Опять судейский скандал. Волынь показала спорные моменты матча

16 сентября прошли матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины. «Волынь» уступила «Прикарпатью» (0:1).
Волынь Луцк – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:1
Гол: Барчук, 29 (пен.)
После игры луцкая команда выложила в интернет подборку несправедливых, по их мнению, моментов матча, где были судейские ошибки.
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Источник — ФК Волынь
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2. Желтая справедливая, игрок не видел что сзади соперник голову просунул.
3. Не поставил 100% пенальти
Явные ошибки судьи, понижение в статусе судьи на пол года год.
Верной дорогой идете, товарищи. Наша хата с краю ... и наше мнение .....
Уволят Луччи, Костюченко то останется
2. Желтая справедливая, игрок не видел что сзади соперник голову просунул.
3. Не поставил 100% пенальти
Явные ошибки судьи, понижение в статусе судьи на пол года год.
Верной дорогой идете, товарищи. Наша хата с краю ... и наше мнение .....
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