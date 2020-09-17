Волынь
0:1
Прикарпатье
16.09.2020, FT

ВИДЕО. Опять судейский скандал. Волынь показала спорные моменты матча

Луцкий клуб недоволен судейством матча на Кубок Украины

  • 17.09.2020 11:38
  • 1796 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Опять судейский скандал. Волынь показала спорные моменты матча
© ФК Волынь

16 сентября прошли матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины. «Волынь» уступила «Прикарпатью» (0:1).

Волынь Луцк – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:1

Гол: Барчук, 29 (пен.)

После игры луцкая команда выложила в интернет подборку несправедливых, по их мнению, моментов матча, где были судейские ошибки. 

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Источник — ФК Волынь

(2 голоса)

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Комментарии
    sergio_terry
      sergio_terry, 17.09.2020 12:51
    +1
    1. Пенальти не обоснованный
    2. Желтая справедливая, игрок не видел что сзади соперник голову просунул.
    3. Не поставил 100% пенальти
    Явные ошибки судьи, понижение в статусе судьи на пол года год.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 17.09.2020 12:35
    0
    Там 3 явних "ошибки" , но @Sport /ua вважає, це тільки "на їхню думку"....
    Верной дорогой идете, товарищи. Наша хата с краю ... и наше мнение .....
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 17.09.2020 11:53
    0
    Гаразд, через невдаловибрану позицію ти не бачиш епізод, ну тоді будь послідовний і або ведись на апеляції гравців, що до гри рукою суперника, або не ведись. А випадку з другою рукою, там ще й червона картка, бо мяч летів у ворота? Такий собі рівень сіддівства.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.09.2020 11:49
    -1
    А толку?
    Уволят Луччи, Костюченко то останется
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    APL
    online
      APL, 17.09.2020 11:42
    +3
    Це піпець, козел поставив пенальті де його і близько не було і не поставив де ну 1000% був, сука коли вже тих під...рів, починаючи з Паделки розженуть?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 11:42
    +3
    Це піпець, козел поставив пенальті де його і близько не було і не поставив де ну 1000% був, сука коли вже тих під...рів, починаючи з Паделки розженуть?
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 17.09.2020 12:51
    +1
    1. Пенальти не обоснованный
    2. Желтая справедливая, игрок не видел что сзади соперник голову просунул.
    3. Не поставил 100% пенальти
    Явные ошибки судьи, понижение в статусе судьи на пол года год.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 17.09.2020 12:35
    0
    Там 3 явних "ошибки" , но @Sport /ua вважає, це тільки "на їхню думку"....
    Верной дорогой идете, товарищи. Наша хата с краю ... и наше мнение .....
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 17.09.2020 11:53
    0
    Гаразд, через невдаловибрану позицію ти не бачиш епізод, ну тоді будь послідовний і або ведись на апеляції гравців, що до гри рукою суперника, або не ведись. А випадку з другою рукою, там ще й червона картка, бо мяч летів у ворота? Такий собі рівень сіддівства.
    Ссылка
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