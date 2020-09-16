Кубок Украины: Николаев обыграл Черноморец, Волынь уступила Прикарпатью

Сегодня, 16 сентября, проходят матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины.
Криворожский «Кривбасс» переиграл «Таврию» из Симферополя (4:1).
«Николаев» нанес поражение «Черноморцу» (1:0), а «Волынь» уступила «Прикарпатью» (0:1).
В двух матчах исход решался с помощью серий послематчевых пенальти.
В следующий раунд пробились винницкая «Нива» и аматорский коллектив «Виктория» из Николаевки.
Кубок Украины по футболу 2020/21
2-й предварительный раунд
16 сентября
- 16:00. Виктория Николаевка – Диназ Вышгород – 0:0 (пен – 8:7)
- 16:00. Кривбасс Кривой Рог – Таврия Симферополь – 4:1
- 16:00. Нива Винница – Кристалл Херсон – 2:2 (пен – 4:3)
- 16:00. Николаев – Черноморец Одесса – 1:0
- 16:00. Ужгород – Агробизнес Волочиск – 0:1
- 17:00. Волынь Луцк – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:1
- 18:00. Альянс Липовая Долина – Верес Ровно
- 18:00. Oболонь Киев – Полесье Житомир
- 18:30. ВПК-Агро Шевченковка – Кремень Кременчуг
17 сентября
- 17:00. Эпицентр Дунаевцы – Нива Тернополь
- 18:00. Металлург Запорожье – Горняк-Спорт Горишни Плавни
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Источник — Sport.ua
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