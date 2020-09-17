Элина СВИТОЛИНА: «Мне стало легче играть на грунте. Но это не гарантия»

Теннисистка активно готовилась к матчам на грунте

  • 17.09.2020 13:10
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Элина СВИТОЛИНА: «Мне стало легче играть на грунте. Но это не гарантия»
© Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своем первом матче сезона в одиночном разряде разобралась с Анастасией Павлюченковой на турнире в Риме.

Спортсменка, пропустившая US Open, довольна тем, как ей удалось подготовиться к матчам на грунте.

«Все чувствуется иначе, ведь у меня была, наверное, самая долгая подготовка к грунтовому сезону. Сейчас чувствую себя на грунте очень комфортно, лучше двигаюсь».

«Я довольна, так как мне кажется, что стало легче играть на этом покрытии, чем было раньше. Есть хороший шанс сыграть лучше, но это не гарантия, что ты будешь всегда побеждать», - сказал Свитолина.

В следующем раунде Свитолина против Анетт Контавейт или Светланы Кузнецовой.

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Источник — Reuters

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