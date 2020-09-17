ВИДЕО. В фан-шопе Марселя вытирают ноги о футболку Неймара

В фан-шопе «Марселя» футболку нападающего ПСЖ Неймара используют как половую тряпку.



Причиной этому стал недавний очный матч команд в чемпионате, который завершился массовой дракой с пятью удалениями.



Неймар после встречи обвинил игрока «Марселя» Альваро Гонсалес в расизме и пожалел, что не ударил его сильнее.