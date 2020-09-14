Неймар обвинил соперника в расизме: «Жалею, что не ударил урода по лицу»

Матч Лиги 1 между ПСЖ и «Марселем» закончился скандалом и 5 красными карточками, в том числе удаление заработал Неймар.

Лидер парижской команды утверждает, что один из игроков соперника, Альваро Гонсалес, оскорбил бразильца расистскими заявлениями, что вызвало бурную реакцию.

Информацию про расизм пока не подтвердили, но Неймар настаивает, что все было именно так.

«Он - расист, поэтому я его и ударил. Жалею только, что не ударил этого урода как следует по лицу», - заявил Неймар.

Гонсалес утверждает, что все началось с Анхеля Ди Марии, который плюнул на игрока «Марселя».