Неймар обвинил соперника в расизме: «Жалею, что не ударил урода по лицу»

Форвард ПСЖ рассказал свою версию инцидента

  • 14.09.2020 12:47
  • 1217 просмотров
  • 2 комментария
Неймар обвинил соперника в расизме: «Жалею, что не ударил урода по лицу»
© marca.com

Матч Лиги 1 между ПСЖ и «Марселем» закончился скандалом и 5 красными карточками, в том числе удаление заработал Неймар.

Лидер парижской команды утверждает, что один из игроков соперника, Альваро Гонсалес, оскорбил бразильца расистскими заявлениями, что вызвало бурную реакцию.

Информацию про расизм пока не подтвердили, но Неймар настаивает, что все было именно так.

«Он - расист, поэтому я его и ударил. Жалею только, что не ударил этого урода как следует по лицу», - заявил Неймар.

Гонсалес утверждает, что все началось с Анхеля Ди Марии, который плюнул на игрока «Марселя».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.09.2020 13:06
    +1
    От нигер совсем аху...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 14.09.2020 12:50
    0
    В футбол играть не хотят. Одни разборки.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.09.2020 13:06
    +1
    От нигер совсем аху...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 14.09.2020 12:50
    0
    В футбол играть не хотят. Одни разборки.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности