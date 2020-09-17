СВИТОЛИНА: «У меня были шансы закончить поединок с Павлюченковой раньше»

Украинская теннисистка – о возобновлении сезона

  • 17.09.2020 09:52
  • 1078 просмотров
  • 0 комментариев
СВИТОЛИНА: «У меня были шансы закончить поединок с Павлюченковой раньше»
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Анастасией Павлюченковой на турнире серии Премьер 5 в Риме.
 
«Я была очень рада вернуться на корт и сыграть. Это был хороший матч для меня, Анастасия упорно сражалась, поэтому мне нужно было показать сильную игру в концовке матча. Конечно, это было непросто, у меня были шансы закончить поединок раньше, чем на тай-брейке. Было важно заново собраться и бороться, поэтому здорово завершить встречу в двух сетах.
 
Пожалуй, у меня была самая длительная подготовка к грунту, чем когда-либо. Если честно, то сейчас я чувствую себя довольно комфортно на этом покрытии, по крайней мере, я делаю все для того, чтобы я могла лучше двигаться», – сказала Свитолина.
 
В следующем круге Свитолина сыграет против Анетт Контавейт из Эстонии (№21 WTA) или Светланы Кузнецовой из России (№38 WTA).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности