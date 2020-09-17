Артем ФРАНКОВ: «Где были моменты у АЗ до счета 0:2?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу киевского «Динамо» над нидерландским АЗ (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Используй свои моменты во втором тайме Супряга, де Пена или Жерсон, второй мяч в ворота АЗ влетел бы намного раньше. У АЗ же верных моментов не было!

И здесь просматривается явнейшнее сходство с матчем против «Шахтера» за Суперкубок и явнейший ответ всем вот этим критикам, которые говорят, мол, «отскочили», повезло, это не футбол и т.д. Моменты у соперника где до счета 0:2?!

Да, после этого было супермомент, когда Бущан потянул удар в упор. Но до того — ничего. Один плотненький удар Идрисси, который киевский вратарь контролировал. Да, поджимали, возле штрафной бродили толпами, но «Динамо» атаковало куда опаснее, и второй мяч выглядел вполне логичным, – отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.