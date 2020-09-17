Артем ФРАНКОВ: «Где были моменты у АЗ до счета 0:2?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу киевского «Динамо» над нидерландским АЗ (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Используй свои моменты во втором тайме Супряга, де Пена или Жерсон, второй мяч в ворота АЗ влетел бы намного раньше. У АЗ же верных моментов не было!
И здесь просматривается явнейшнее сходство с матчем против «Шахтера» за Суперкубок и явнейший ответ всем вот этим критикам, которые говорят, мол, «отскочили», повезло, это не футбол и т.д. Моменты у соперника где до счета 0:2?!
Да, после этого было супермомент, когда Бущан потянул удар в упор. Но до того — ничего. Один плотненький удар Идрисси, который киевский вратарь контролировал. Да, поджимали, возле штрафной бродили толпами, но «Динамо» атаковало куда опаснее, и второй мяч выглядел вполне логичным, – отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Матч был фактически до первой ошибки, ДК не ошибся, а потому победил
Да перед голом Жерсона был смертельный для Бущана удар, но мяч прошёл рядом со штангой, и его достать было невозможно! И потом уже пошла обратка в стиле Не забиваете, то и получите... Да ещё после ошибки игрока АЗ, да ещё пас прошёл (вероятность чего невысока была), да ещё Жерсон удачно приложился (а мог и выше запустить чуть чуть)...
Хорошо после победы петь дифиранмбы. А забей первым Стенгс и ппц...
Как минимум был пеналь.
Но в целов динамо выглядело солидней.
Да перед голом Жерсона был смертельный для Бущана удар, но мяч прошёл рядом со штангой, и его достать было невозможно! И потом уже пошла обратка в стиле Не забиваете, то и получите... Да ещё после ошибки игрока АЗ, да ещё пас прошёл (вероятность чего невысока была), да ещё Жерсон удачно приложился (а мог и выше запустить чуть чуть)...
Хорошо после победы петь дифиранмбы. А забей первым Стенгс и ппц...
Матч был фактически до первой ошибки, ДК не ошибся, а потому победил
Как минимум был пеналь.
Но в целов динамо выглядело солидней.
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