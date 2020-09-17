Артем ФРАНКОВ: «Где были моменты у АЗ до счета 0:2?»

Специалист поделился мнением о победе киевлян над клубом из Нидерландов

  • 17.09.2020 08:55
  • 1852 просмотра
  • 13 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Где были моменты у АЗ до счета 0:2?»
© ФК Динамо Киев

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу киевского «Динамо» над нидерландским АЗ (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Используй свои моменты во втором тайме Супряга, де Пена или Жерсон, второй мяч в ворота АЗ влетел бы намного раньше. У АЗ же верных моментов не было!

И здесь просматривается явнейшнее сходство с матчем против «Шахтера» за Суперкубок и явнейший ответ всем вот этим критикам, которые говорят, мол, «отскочили», повезло, это не футбол и т.д. Моменты у соперника где до счета 0:2?!

Да, после этого было супермомент, когда Бущан потянул удар в упор. Но до того — ничего. Один плотненький удар Идрисси, который киевский вратарь контролировал. Да, поджимали, возле штрафной бродили толпами, но «Динамо» атаковало куда опаснее, и второй мяч выглядел вполне логичным, – отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(11 голосов)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 17.09.2020 09:37
    0
    ...Ну, положим, до 1-го гола у динамо хороших моментов тоже не было...
    Матч был фактически до первой ошибки, ДК не ошибся, а потому победил
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    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 17.09.2020 09:30
    +3
    Просто с командами, более умными, гибкими и резкими, чем АЗ и, уж простите, Шахтер, весь этот средний блок и контратаки могут не прокатить. А то, что МЛ прочитал голландцев плюс выбора-то по составу не то что не имел - ему игроков срочно придумывать пришлось - это факт, и то, что игроки выполнили план на игру тоже факт. Не стреляйте в пианиста - попадете и будете всерьез болеть в ЛЧ за Зарю, причем сегодняшнего толка. А Франков уж четверть века как пи....бол на зарплате, удивили прямо
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    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 09:30
    +1
    Франкову надо в кинозале пересмотреть второй тайм...
    Да перед голом Жерсона был смертельный для Бущана удар, но мяч прошёл рядом со штангой, и его достать было невозможно! И потом уже пошла обратка в стиле Не забиваете, то и получите... Да ещё после ошибки игрока АЗ, да ещё пас прошёл (вероятность чего невысока была), да ещё Жерсон удачно приложился (а мог и выше запустить чуть чуть)...
    Хорошо после победы петь дифиранмбы. А забей первым Стенгс и ппц...
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    AK_228
    online
      AK_228, 17.09.2020 09:29
    0
    ZAKARPATFAN, 17.09.2020 09:26
    Он не скулит, скорее воет. Поэтому закрадываеться подозрение что он на самом деле волк... в овечей шкуре
    да нет... он овца в вольчей стае
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.09.2020 09:26
    0
    AK_228, 17.09.2020 09:21
    ну выиграли, выиграли... не скули
    Он не скулит, скорее воет. Поэтому закрадываеться подозрение что он на самом деле волк... в овечей шкуре
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.09.2020 09:21
    -1
    ну выиграли, выиграли... не скули
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 17.09.2020 09:14
    +2
    просто аз зараз в розібраному стані,а динамо грає в антифутбол,1-й тайм то щось особливе
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 17.09.2020 09:12
    0
    Ой дурак.
    Как минимум был пеналь.
    Но в целов динамо выглядело солидней.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 17.09.2020 09:10
    +2
    А первый тайм это что было?Там моментов у АЗ более чем хватало!
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 17.09.2020 09:09
    -5
    Я вижу, что у донбасосов не перестает полыхать. Это отлично
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.09.2020 09:07
    +1
    Этот период в Динамо называеться "моментом кратковременной эйфории". Как правило эта эйфория длиться до первого поражения от команд уровня Колоса, Десны, Мальмё... Потом начинается вновь "период стагнации".
    Ссылка
    Sport
      Sport, 17.09.2020 09:04
    +3
    rus, 17.09.2020 08:59
    Местный идиот!
    Он не идиот, прост таким способом зарабатывает
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 17.09.2020 08:59
    +4
    Местный идиот!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 17.09.2020 08:59
    +4
    Местный идиот!
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 17.09.2020 09:30
    +3
    Просто с командами, более умными, гибкими и резкими, чем АЗ и, уж простите, Шахтер, весь этот средний блок и контратаки могут не прокатить. А то, что МЛ прочитал голландцев плюс выбора-то по составу не то что не имел - ему игроков срочно придумывать пришлось - это факт, и то, что игроки выполнили план на игру тоже факт. Не стреляйте в пианиста - попадете и будете всерьез болеть в ЛЧ за Зарю, причем сегодняшнего толка. А Франков уж четверть века как пи....бол на зарплате, удивили прямо
    Ссылка
    Sport
      Sport, 17.09.2020 09:04
    +3
    rus, 17.09.2020 08:59
    Местный идиот!
    Он не идиот, прост таким способом зарабатывает
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 17.09.2020 09:14
    +2
    просто аз зараз в розібраному стані,а динамо грає в антифутбол,1-й тайм то щось особливе
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 17.09.2020 09:10
    +2
    А первый тайм это что было?Там моментов у АЗ более чем хватало!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 09:30
    +1
    Франкову надо в кинозале пересмотреть второй тайм...
    Да перед голом Жерсона был смертельный для Бущана удар, но мяч прошёл рядом со штангой, и его достать было невозможно! И потом уже пошла обратка в стиле Не забиваете, то и получите... Да ещё после ошибки игрока АЗ, да ещё пас прошёл (вероятность чего невысока была), да ещё Жерсон удачно приложился (а мог и выше запустить чуть чуть)...
    Хорошо после победы петь дифиранмбы. А забей первым Стенгс и ппц...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.09.2020 09:07
    +1
    Этот период в Динамо называеться "моментом кратковременной эйфории". Как правило эта эйфория длиться до первого поражения от команд уровня Колоса, Десны, Мальмё... Потом начинается вновь "период стагнации".
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.09.2020 09:37
    0
    ...Ну, положим, до 1-го гола у динамо хороших моментов тоже не было...
    Матч был фактически до первой ошибки, ДК не ошибся, а потому победил
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.09.2020 09:29
    0
    ZAKARPATFAN, 17.09.2020 09:26
    Он не скулит, скорее воет. Поэтому закрадываеться подозрение что он на самом деле волк... в овечей шкуре
    да нет... он овца в вольчей стае
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.09.2020 09:26
    0
    AK_228, 17.09.2020 09:21
    ну выиграли, выиграли... не скули
    Он не скулит, скорее воет. Поэтому закрадываеться подозрение что он на самом деле волк... в овечей шкуре
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 17.09.2020 09:12
    0
    Ой дурак.
    Как минимум был пеналь.
    Но в целов динамо выглядело солидней.
    Ссылка
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