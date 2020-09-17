СТАХОВСКИЙ: «Матч Ференцвароша в самолете досматривал. Ребров – герой»

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал неожиданную победу «Ференцвароша» Сергея Ребров над загребским «Динамо».
«Я матч в самолете досматривал. Уже вторая команда, которую «Ференцварош» обыгрывает, в которой один игрок стоит дороже чем пол команды «Ференцварош»! Если верить Transfermarkt.
Наш герой Сергей Ребров», – написал Стаховский под твитом российского комментатора Алексея Андронова.
Напомним, Стаховский и Ребров являются кумовьями.
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Источник — Twitter
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