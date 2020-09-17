Алексей АНДРОНОВ: «Ребров – лучший молодой тренер Европы»

Известный российский комментатор Алексей Андронов лестно отозвался об украинском тренере венгерского «Ференцвароша».



«Сергей Ребров – лучший молодой тренер Европы.



4 раза чемпион, выбил с «Ференцвароша» (!) «Селтик» и «Динамо» (Загреб). Очень рад за друга», – написал Андронов в твиттере.



Напомним, Ребров вывел венгерский клуб в раунд плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент команда дважды подряд выиграла чемпионат Венгрии. До этого Ребров дважды становился чемпионом Украины во главе «Динамо» (2014/2015, 2015/2016).